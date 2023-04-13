Condomínios usam tecnologia para melhorar dia a dia dos moradores

As tecnologias já são aplicadas nos condomínios, como a automação e a inteligência artificial, que já fazem parte do cotidiano dos síndicos Crédito: Shutterstock

Os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e, nos condomínios, não poderia ser diferente. Empresas administradoras já apostam em aplicativos digitais, automação e até inteligência artificial para facilitar as demandas de gestão desses locais. E são muitos os benefícios que otimizam e facilitam os processos diários. Além de trazerem mais praticidade, agilidade e inteligência ao cotidiano, as novas ferramentas reduzem o tempo para executar tarefas e melhoram a segurança e o gerenciamento de departamentos.

O vice-presidente de Administradoras de Condomínio da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Glauco de Souza Marinho, lembra que não é de hoje que os condomínios já estão desfrutando das facilidades que as tecnologias podem oferecer.

"O controle de acesso ao local, reserva de espaços comuns, criação de informativos automáticos, organização da vida financeira e o registro de informações dos condôminos para o porteiro já eram ferramentas usadas há anos, mas, agora, a tendência é que os aplicativos ampliem ainda mais nossas possibilidades", observa.

Um exemplo é a MyCond, empresa baiana que lançou primeiro hub de soluções condominiais do Nordeste. Pensando nas dores dos síndicos de alinhar vida pessoal e a vida condominial, disponibiliza, em uma única plataforma, uma série de serviços integrados para reduzir a inadimplência, simplificar a gestão, melhorar a comunicação e ganhar tempo.

Entre as soluções oferecidas estão o aplicativo condominial, uma régua de cobrança inteligente, controle de acesso, o sistema financeiro, e conta, ainda, com a educação continuada com o Sindiflix, um robô de atendimento a moradores. A CEO Ana Rita Oliveira destaca que a missão da empresa é transformar o modo de conviver das pessoas trazendo tecnologia e processos inteligentes para sua moradia.

Interface do aplicativo MyCond Crédito: Reprodução/MyCond

"Hoje, o aplicativo condominial é o mais bem avaliado do Brasil, segundo a Play Store. Agora queremos mais: a maior reclamação dos síndicos hoje é a falta de tempo e, para atender a essa demanda, o Hub Mycond + criou ferramentas que automatizam o atendimento dos síndicos aos moradores, diminuindo o tempo gasto com essa função em até 90%”, adianta.

Outra novidade é o aplicativo Nok Nox, adquirido no ano passado pelo QuintoAndar, que ajuda na criação de comunicados para condomínios via inteligência artificial. Com isso, ao entrar no painel de controle do app, os síndicos têm essa opção ou usar o Assistente Virtual de acordo com o assunto do aviso.

Interface da Nok Nox no navegador Crédito: Reprodução/Nok Nox

O fundador do QuintoAndar, André Penha, comenta que o objetivo foi garantir que o assistente por inteligência artificial Nok Nox seja confiável e eficiente para ajudar os síndicos que usam a plataforma. "Além disso, o app vai economizar tempo e o síndico poderá se concentrar em outras tarefas importantes no dia a dia dos seus condomínios", afirma.

Cautela no uso

Glauco também vê com preocupação o uso indiscriminado desse tipo de ferramenta digital nos condomínios, em especial no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). "Sempre ficamos com receio e procuramos precaver o máximo possível para que os dados sensíveis dos moradores não sejam consultados por uma pessoa sem autorização. Por isso, existem muitas discussões e até mesmo treinamentos direcionados para a conscientização das administradoras sobre a responsabilidade por essas informações pessoais", pontua.

O presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire, analisa que estamos vivenciamos uma verdadeira era dos aplicativos: "Cada um deles quer ser mais excelente do que os outros, com ofertas de mais facilidades e preços atrativos. Esta é a era da inovação contínua para estar presente no mercado ou segmento específico", alega.

"No entanto, é preciso entender que a receita garantida é um produto, ofertado mediante cobrança de um percentual. Por isso, o condomínio deve avaliar a inadimplência, analisar o custo-benefício desse tipo de serviço e, acima de tudo, avaliar, com cautela, as cláusulas contratuais de cada um desses provedores de serviço on-line." Gedaias Freire - Presidente do Sipces

Portanto, ele aconselha ter cautela na hora de escolher ou optar por um aplicativo ou sistema de gestão para o condomínio.“Tanto os síndicos quanto as administradoras lidam com pessoas e processos, dois elementos essenciais em qualquer organização. Por isso, valer-se da IA certamente pode facilitar as atividades desses gestores”, finaliza.

Saiba mais:

MyCond Aplicativo tem boa avaliação dentro da Play Store e busca ser uma plataforma completa de serviços digitais para condomínios. Os recursos incluem: administradora digital, aplicativo para condomínios clube personalizado, régua de cobrança inteligente, controle de acesso, aplicativo para condomínios, central de atendimento durante sete dias da semana, receita garantida, seguro-condomínio, sistema financeiro, educação continuada para síndicos, robôs de atendimento e de vendas e sistema de indicação para clientes em potencial.

