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Aluguel residencial sobe 0,21% em maio, após alta de 1,40% em abril, revela FGV

O índice acumulou uma alta de 9,45% nos 12 meses encerrados em maio, ante um avanço de 9,16% nos 12 meses terminados em abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jun 2024 às 17:04

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 17:04

Aluguel, locação, alugar imóvel
O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil Crédito: Shutterstock
Os aluguéis residenciais subiram 0,21% em maio, após terem aumentado 1,40% em abril. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). O índice acumulou uma alta de 9,45% nos 12 meses encerrados em maio, ante um avanço de 9,16% nos 12 meses terminados em abril.
O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.
Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de uma alta de 3,20% em abril para uma redução de 4,00% em maio. No Rio de Janeiro, o índice saiu de queda de 0,46% para aumento de 4,55% no período; em Belo Horizonte, de recuo de 3,38% para alta de 4,62%; e em Porto Alegre, de elevação de 2,02% para aumento de 2,20%.
No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 5,27% em São Paulo; 12,09% em Belo Horizonte; 12,56% no Rio de Janeiro; e 11,50% em Porto Alegre.

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