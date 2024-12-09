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Minimalismo e funcionalidade

Conheça as características do estilo moderno na decoração

O conceito aposta em móveis com design minimalista, bem como valoriza a circulação e os espaços amplos e iluminados

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 dez 2024 às 16:44
A decoração moderna busca integrar praticidade e funcionalidade (Imagem: Santiago Cornejo | Shutterstock)
A decoração moderna busca integrar praticidade e funcionalidade Crédito: Shutterstock
A decoração moderna surgiu durante o século XX, inspirada no movimento Modernista. Mesmo após tanto tempo, ainda é um estilo que continua em alta e preza a simplicidade, a praticidade e a funcionalidade. Segundo a arquiteta Sabrina Gnipper, essa tendência aposta em móveis com design minimalista, bem como valoriza a circulação e os espaços amplos e iluminados.
Além disso, como o movimento Modernista também valorizava a expressão artística nacional, pode-se utilizar itens que fazem referência à cultura brasileira. “Esses elementos devem ser combinados de forma racional e funcional, pensando em ergonomia e no conceito de que ‘ menos é mais ’”, recomenda a profissional.

Móveis na decoração moderna

A funcionalidade é um ponto que ganha destaque na decoração moderna . Por isso, de acordo com Sabrina Gnipper, os móveis “devem ser utilizados pensando na circulação e funcionalidade do projeto”. Ademais, segundo ela, deve-se preferir mobiliários no estilo retrô (que fazem referência principalmente a década de 50).
A arquiteta Ana Bortone acrescenta que os móveis precisam apresentar linhas retas e não devem ter muitos adornos, pois o estilo moderno é bruto e seco em suas formas. “Porém, extremamente confortável e eficaz em seu uso. Portanto, ouse nos modelos retos e geométricos na hora de buscar uma identidade moderna no seu mobiliário”, recomenda.
O aço é um material que ganha destaque na decoração moderna (Imagem: AlexRoz | Shutterstock)
O aço é um material que ganha destaque na decoração moderna Crédito: Shutterstock

Materiais em aço, vidro e concreto

Materiais como aço, vidro e concreto se sobressaem na decoração moderna. “Por isso, faça uso em massa desses elementos que são extremamente versáteis e podem estar presentes desde os elementos construtivos até os mais variados elementos decorativos , como mesas em concreto, cadeiras em aço, lustres em vidro e muitas outras aplicações”, sugere Ana Bortone.

Prefira cores neutras

O estilo moderno valoriza tons neutros, como branco, preto, cinza, bege e marrom. Contudo, também há espaço para a utilização pontual de cores mais marcantes em móveis e em outros detalhes. “Porque uma base neutra com apenas alguns toques de cor representa uma estética sem exageros, e essa composição confere amplitude e luminosidade aos espaços, que são características modernistas”, justifica Sabrina Gnipper.

Iluminação natural é uma característica marcante

Nesse estilo, a iluminação natural é bastante valorizada , com janelas de vidro amplas e plantas arquitetônicas livres. “Uma iluminação industrial e com luminárias de design minimalista cai bem neste contexto, porque geralmente combina com os materiais marcantes deste estilo, que são o concreto e o aço”, indica a arquiteta Sabrina Gnipper.

Objetos minimalistas são mais recomendados

Por ser um estilo que preza a simplicidade, os ambientes modernos não devem ser carregados com objetos decorativos. “Sendo assim, é importante que saibamos escolher esses elementos com assertividade, pois receberão destaque na decoração”, alerta Ana Bortone.
Para isso, Rodrigo Pacheco, fundador da Construtora Nosso Lar, recomenda dar preferência a objetos minimalistas e funcionais, aliados à simplicidade e um bom design (lembrando-se de fugir de adornos meramente decorativos e excessivos).

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