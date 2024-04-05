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"Churras de responsa"

8 dicas para construir uma churrasqueira de alvenaria

Especialista ensina passo a passo para você fazer em casa e transformar o seu espaço em um cenário perfeito para reunir amigos e familiares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 abr 2024 às 16:48

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 16:48

Imagem Edicase Brasil
Construir uma churrasqueira de alvenaria em casa pode ser uma opção atrativa Crédito: cifotart | Shutterstock
Com o aumento significativo no consumo de churrasco no Brasil, é evidente que a paixão nacional por essa iguaria não só persiste, mas também floresce. Segundo dados da Kantar, o país testemunhou um notável crescimento de 41% nas ocasiões de churrasco nos últimos anos, totalizando cerca de 174 milhões de “churrascos”. Como resultado dessa tradição enraizada, construir uma churrasqueira de alvenaria em casa torna-se uma opção atrativa para muitos.
Pensando nisso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, uma das principais plataformas multicanais de máquinas e ferramentas na América Latina, trouxe o passo a passo para criar a sua própria churrasqueira de alvenaria. Prepare-se para transformar o seu espaço em um cenário perfeito para reunir amigos e familiares.

O que é uma churrasqueira de alvenaria?

A churrasqueira de alvenaria, muito utilizada para preparar algumas refeições, é feita de tijolos e conta com uma chaminé para dispersar a fumaça. Algumas possuem outros acessórios que tornam o churrasco mais prático, como gavetas para guardar espetos, facas e garfos.
Esse tipo de churrasqueira pode ser confeccionada em diversas medidas, mas, geralmente, os tamanhos estão em torno dessas dimensões: 2,25 metros de altura x 74 centímetros de largura x 55 centímetros de profundidade.

1. Onde instalar uma churrasqueira de alvenaria?

A churrasqueira de tijolo é ideal para alguns ambientes da residência. Geralmente, ela é instalada na área externa , como quintal, cobertura e área gourmet.

2. Como fazer uma churrasqueira de alvenaria?

O primeiro passo é reunir os produtos necessários para confeccioná-la. Sendo assim, é preciso ter os seguintes materiais: areia, cimento, tijolos, colher de pedreiro e eletroduto.
Também é necessário adquirir produtos para revestimento. Os materiais de porcelanatos são muito usados. No entanto, granito, mármore e tijolinhos são boas opções para deixar a churrasqueira e o ambiente mais sofisticados. Ainda, é preciso separar os acessórios para acabamento, como lixas e argamassa.
Você também vai precisar escolher os materiais de serralheria para confeccionar as grades e a grelha, para que o utensílio fique completo.

3. Escolha o local

Antes de saber como fazer uma churrasqueira de alvenaria, é importante escolher o espaço para instalá-la. Uma dica é optar por locais que oferecem boa ventilação e que facilitam a movimentação. Para isso, indica-se fazer a medição e um esboço para ter ideia do design do utensílio no ambiente.

4. Prepare a fundação e construa a base

Depois de escolher e planejar o local para instalar, o próximo passo é preparar a fundação. Nessa etapa, é necessário usar cimento e areia, para garantir a estabilidade da estrutura. Já para o processo de construção da base, é preciso erguer duas paredes e fazer uma laje com cimento, considerando o tamanho desejado.
Com a estrutura construída, deve ser realizado o assentamento de tijolo sobre a laje, adicionando uma camada de argamassa a cada bloco. É essencial certificar-se de que estão bem nivelados, uma vez que esse alinhamento vai garantir um acabamento de qualidade.
Imagem Edicase Brasil
Tijolos e argamassa refratários são ideais para o interior da churrasqueira devido à sua resistência ao calor elevado Crédito: Amanda J Jackson | Shutterstock

5. Monte a estrutura principal

No processo de construção da sustentação principal, uma boa sugestão é usar moldes de madeira para organizar o formato. Nesse passo, os tijolos precisam ser empilhados de modo a formar as paredes da estrutura. Vale pontuar que é indispensável deixar as aberturas necessárias para entrada e saída de ar. Para a parte interna do utensílio, os tijolos e argamassa refratários são os mais indicados. Isso porque eles suportam melhor o calor do fogo.
A iluminação no interior da churrasqueira também é importante. Afinal, é essencial conferir o aspecto e o cozimento correto do alimento. Por isso, é necessário acrescentar a passagem de eletroduto e uma fiação interna, com um desvio para a parte externa para conectar com o interruptor.

6. Instale a grade

Com as estruturas interna e externa consolidadas, o próximo passo consiste em instalar as grades. É fundamental que o material seja resistente, já que ele deverá servir como base para colocar a grelha que vai suportar as carnes no momento em que elas estiverem assando.

7. Construa a chaminé

A chaminé deve ser construída na parte de cima do utensílio, com o uso de tijolos e argamassas. Ela precisa estar na medida certa para permitir a dissipação da fumaça e impedir que ela retorne para as pessoas presentes no ambiente.

8. Finalize com o revestimento

A última etapa é a finalização da obra com o revestimento, usando o material de sua preferência para a churrasqueira, que pode ser o tijolinho, mármore, porcelanato ou até mesmo tinta. Independentemente do produto escolhido, ele deve ser inserido na parte externa, nunca no lado de dentro, para não ser danificado.
Por João Loures

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