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Pequenas  mudanças

6 dicas para transformar os ambientes sem reforma

Veja como algumas modificações na decoração podem deixar a casa com cara de nova

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 15:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 nov 2024 às 15:36
É possível mudar os ambientes sem grandes reformas (Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Samanta Martins | MM Foto & Imagem)
É possível mudar os ambientes sem grandes reformas (Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Samanta Martins | MM Foto & Imagem) Crédito:
Com a proximidade das festas de fim de ano, muitas pessoas sentem o desejo de renovar a casa para receber familiares e amigos em um ambiente mais aconchegante e bonito. Sem a necessidade de grandes reformas, é possível transformar o lar com pequenos ajustes, conforme explica a arquiteta Camila Palladino.
Segundo ela, a chave para uma reforma rápida e impactante está na atenção aos detalhes e na escolha de elementos que possam transformar o espaço sem a necessidade de longos períodos de construção ou altos investimentos. Abaixo, confira algumas sugestões da profissional para fazer isso!

1. Reorganize os móveis na casa

Uma das primeiras recomendações de Camila Palladino é a reorganização do layout dos móveis , proporcionando uma nova dinâmica ao ambiente. “Pequenas mudanças podem gerar um grande impacto visual”, afirma a arquiteta.  

2. Decoração temática

Ela sugere também a incorporação de peças decorativas temáticas que, além de adicionar um toque festivo, podem ser facilmente substituídas ou removidas após as comemorações.  

3. Iluminação

Outra dica é a utilização de iluminação indireta para criar uma atmosfera acolhedora, utilizando luminárias, velas e cordões de luz, que contribuem para um clima de aconchego e sofisticação.

4. Papel de parede

O papel de parede é uma ótima opção para renovar o ambiente (Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Rogério Cajui)
O papel de parede é uma ótima opção para renovar o ambiente (Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Rogério Cajui) Crédito:
Para aqueles que desejam adicionar um ar de novidade aos seus espaços, Camila Palladino recomenda a aplicação de papéis de parede ou adesivos decorativos de fácil instalação. “São soluções simples que podem renovar completamente a percepção de um ambiente”, explica. 
A arquiteta enfatiza ainda a importância das cores, aconselhando a escolha de tons que harmonizem com a decoração existente, mas que, ao mesmo tempo, tragam vivacidade e calor para as reuniões festivas. 

5. Pintura

A pintura de uma parede traz destaque para o cômodo (Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Henrique Ribeiro | Photons)
A pintura de uma parede traz destaque para o cômodo  Crédito: Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Henrique Ribeiro | Photons
Camila Palladino ressalta a relevância de pequenas reformas estratégicas, como a pintura de uma parede destaque ou a troca de puxadores e maçanetas, que podem dar uma nova vida aos móveis e portas.  

6. Decoração  

Renovar o estofado e almofadas para as cores da temporada traz mais estilo ao ambiente (Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Henrique Ribeiro | Photons)
Renovar o estofado e almofadas para as cores da temporada traz mais estilo ao ambiente  Crédito: Imagem: Divulgação Palladino Arquitetura | Henrique Ribeiro | Photons
Ela também destaca a eficácia de renovar estofados e almofadas, escolhendo tecidos e texturas que reflitam o espírito da temporada, proporcionando conforto e estilo.
Com soluções práticas e criativas, é possível transformar qualquer espaço, tornando-o acolhedor e festivo para receber bem os convidados e marcar positivamente as memórias de todos que compartilham desses momentos especiais.

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