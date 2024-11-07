6 dicas para transformar os ambientes sem reforma

Com a proximidade das festas de fim de ano, muitas pessoas sentem o desejo de renovar a casa para receber familiares e amigos em um ambiente mais aconchegante e bonito. Sem a necessidade de grandes reformas, é possível transformar o lar com pequenos ajustes, conforme explica a arquiteta Camila Palladino.
Segundo ela, a chave para uma reforma rápida e impactante está na atenção aos detalhes e na escolha de elementos que possam transformar o espaço sem a necessidade de longos períodos de construção ou altos investimentos. Abaixo, confira algumas sugestões da profissional para fazer isso!
Uma das primeiras recomendações de Camila Palladino é a reorganização do layout dos móveis , proporcionando uma nova dinâmica ao ambiente. “Pequenas mudanças podem gerar um grande impacto visual”, afirma a arquiteta.
Ela sugere também a incorporação de peças decorativas temáticas que, além de adicionar um toque festivo, podem ser facilmente substituídas ou removidas após as comemorações.
Outra dica é a utilização de iluminação indireta para criar uma atmosfera acolhedora, utilizando luminárias, velas e cordões de luz, que contribuem para um clima de aconchego e sofisticação.
Para aqueles que desejam adicionar um ar de novidade aos seus espaços, Camila Palladino recomenda a aplicação de papéis de parede ou adesivos decorativos de fácil instalação. “São soluções simples que podem renovar completamente a percepção de um ambiente”, explica.
A arquiteta enfatiza ainda a importância das cores, aconselhando a escolha de tons que harmonizem com a decoração existente, mas que, ao mesmo tempo, tragam vivacidade e calor para as reuniões festivas.
Camila Palladino ressalta a relevância de pequenas reformas estratégicas, como a pintura de uma parede destaque ou a troca de puxadores e maçanetas, que podem dar uma nova vida aos móveis e portas.
Ela também destaca a eficácia de renovar estofados e almofadas, escolhendo tecidos e texturas que reflitam o espírito da temporada, proporcionando conforto e estilo.
Com soluções práticas e criativas, é possível transformar qualquer espaço, tornando-o acolhedor e festivo para receber bem os convidados e marcar positivamente as memórias de todos que compartilham desses momentos especiais.