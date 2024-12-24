6 dicas para decorar a mesa para as festas de fim de ano

Decorar a mesa para a ceia torna a comemoração mais especial Crédito: Imagem: sebra | Shutterstock

O fim de ano chegou e, com ele, as comemorações de Natal e Ano-Novo. Nesta época, reunir familiares e amigos em torno da mesa para aproveitar a ceia já torna a ocasião especial. Contudo, investir em uma decoração bonita transforma o ambiente e ajuda a trazer o clima da época para a celebração.

Por isso, Silvia Cabral, especialista na arte de “receber bem”, lista algumas dicas que farão toda a diferença nestes encontros tão esperados. Veja!

1. Utilize as cores típicas da época

Os tons de vermelho já estão tradicionalmente estabelecidos como clássicos do Natal . Junto a eles, o verde desempenha um papel muito importante nas decorações natalinas. Para o Ano-Novo, é possível usar cores que têm significados. O tradicional branco, o dourado e o prata – ligados à generosidade e à prosperidade – trazem os ambientes para o clima de esperança que se renova.

2. Faça um planejamento

Planejar é fundamental a fim de garantir que nada saia do esperado. Por isso, é importante fazer uma lista, considerando o número de convidados e o que será necessário comprar. É preciso, claro, considerar sempre o orçamento e utilizar o que foi adquirido em outros anos. Escolher o local em que a ceia será servida e os ambientes utilizados também faz parte do planejamento.

3. Invista em itens de decoração

Apesar de o nome ser “centro de mesa”, essa decoração pode ser espalhada por toda extensão da mesa, de forma harmoniosa. Uma boa opção são as bandejas, que podem ser decoradas com folhagens natalinas, com as famosas bolinhas e, até mesmo, com frutas.

É possível, ainda, utilizar velas, flores e enfeites. Além disso, outras saídas simples e elegantes são os recipientes de vidro ou cristal, que podem cumprir a função de centro da mesa. Usar plantas na decoração também é uma forma de promover a sensação de aconchego e relaxamento, trazendo a natureza à sua ceia.

Considerar o espaço para dispor os talheres é importante para a organização da mesa Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Considere a disposição dos talheres na mesa

A ceia de Natal costuma reunir muita gente e ter uma maior variedade de pratos. Assim, para uma mesa posta eficiente, é importante pensar no espaço disponível na hora da escolha e na organização das louças e dos talheres. Sempre leve em consideração o número de pessoas que vão se sentar à mesa, pois os utensílios não devem limitar o espaço.

Quando o assunto é etiqueta, louças e talheres devem ser organizados da seguinte maneira: faca sempre à direita com a lâmina para dentro, copos e taças à direita. Os garfos ficam à esquerda, e talheres de sobremesa acima do prato.

5. Compre toalhas e guardanapos

As toalhas são um item opcional, mas se tornam uma boa saída para quem vai receber muitas crianças, visto que ajudam a proteger a mesa da sujeira. Podem ser brancas, para contrastar com as cores da decoração e da louça, ou bem coloridas, quando o resto for mais minimalista. Outra alternativa é o jogo americano , que, além de proteger a mesa do calor dos pratos, realça a louça e ainda ajuda a demarcar o lugar de cada convidado.

Os guardanapos, de tecido ou de papel, devem ser posicionados no centro do prato ou à esquerda, para completar a composição. Para finalizar com um toque pessoal, deixe mimos para seus amigos e familiares. Você pode surpreendê-los com bilhetinhos ou lembranças colocadas estrategicamente na mesa da sua ceia.

6. Aproveite os marcadores de lugares