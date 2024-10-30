Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tom do estilo

4 dicas para utilizar o preto na decoração da casa

Arquiteto indica como você pode incluir essa cor nos ambientes de forma sofisticada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 out 2024 às 14:37

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 14:37

Imagem Edicase Brasil
Decoração all black é uma tendência audaciosa e sofisticada que tem ganhado espaço no mundo do design de interiores  Crédito:  Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)
A decoração all black é uma tendência audaciosa e sofisticada que tem ganhado espaço no mundo do design de interiores. No entanto, criar um ambiente elegante sem cair no excesso requer um toque de mestre.
Segundo o arquiteto Yannick Athia, o segredo está no equilíbrio e na harmonia dos elementos. A seguir, o profissional elenca 4 dicas para você incluir essa cor na decoração do seu lar. Confira:

1. Opte por foscos ou texturizados na marcenaria

Imagem Edicase Brasil
Na marcenaria, o ideal é escolher acabamentos foscos ou texturizados Crédito:  Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)
Na marcenaria, por exemplo, optar por acabamentos foscos ou texturizados pode adicionar uma sensação de profundidade ao ambiente sem torná-lo excessivamente carregado. Essa técnica pode ser utilizada tanto nos armários internos quanto nos externos, em uma área gourmet, enriquecendo o design da casa sem comprometer a estética.

2. Invista em móveis com design minimalista

Imagem Edicase Brasil
Móveis com design minimalista são boas escolhas para harmonizar o ambiente Crédito:  Max Fahrer | Yannick Athia
Ao selecionar móveis, prefira aqueles de design clean e minimalista, que harmonizem com o espaço sem disputar a atenção. Um sofá na cor preta, cadeiras discretas ou um painel de ripas podem ser boas escolhas. Esses elementos contribuem para uma estética refinada e, ao mesmo tempo, mantêm a leveza do ambiente. 

3. Utilize o preto nos detalhes da decoração

Imagem Edicase Brasil
Utilizar a cor preta nos detalhes torna a decoração acolhedora Crédito: Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura
Elementos em preto, como puxadores, luminárias e peças artísticas, são essenciais para a unidade visual do espaço. Nesse projeto, assinado pelo arquiteto, a escolha de uma luminária linear e o uso do preto nos detalhes da escada harmonizado com a madeira, acarreta ao ambiente uma elegância fluida e uma atmosfera acolhedora sem sobrecarregar.
A parede de pedra, por sua vez, adiciona um toque de equilíbrio ao conjunto.

4. Inclua itens decorativos no ambiente

Imagem Edicase Brasil
Os itens decorativos são uma ótima opção para incluir o preto no design do ambiente Crédito:  Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)
Itens decorativos, tais como almofadas e tapetes , têm o poder de introduzir uma diversidade de texturas que interrompem a uniformidade do ambiente, preservando uma gama de cores limitada.
Adicionalmente, elementos como vasos, pinturas e ornamentos, que podem ser completamente pretos ou combinar diferentes padrões, também enriquecem o espaço. Esses detalhes são essenciais para criar uma atmosfera acolhedora e esteticamente agradável, sem abrir mão da harmonia visual.
Por Andrezza Ribeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados