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Design criativo

4 ambientes da casa para utilizar nichos

O uso desses móveis é uma estratégia versátil e eficaz para otimizar espaços e adicionar interesse visual aos ambientes
Portal Edicase

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Publicado em 

03 jun 2024 às 08:41

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 08:41

Imagem Edicase Brasil
Os nichos oferecem uma maneira prática de exibir objetos decorativos Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Imagem: Carlos Piratininga
Na jornada da decoração, em que cada objeto e detalhe é cuidadosamente selecionado para expressar a personalidade do ambiente, os nichos emergem como uma ferramenta versátil e essencial. “Podemos fazer sua leitura como um tipo de caixa sem o fechamento frontal”, define a arquiteta Cristiane Schiavoni, responsável por seu escritório homônimo.
Utilizado em salas de estar, quartos, banheiros ou áreas de trabalho, o uso inteligente de nichos pode transformar um ambiente, adicionando dimensão, funcionalidade e estilo à decoração. “Gosto dele por essa versatilidade de formatos e por se enquadrar em diversos ambientes e contextos no projeto”, complementa.
Por isso, a seguir, 4 ambientes para utilizar os nichos!

1. Livings

O nicho embutido é uma tendência nos projetos de decoração e a profissional destaca dois benefícios: a otimização do espaço e o ganho visual.“Mesmo que seja uma ilusão, o nicho embutido aparenta economizar espaço, o que é percebido como uma vantagem pelo cérebro”, realça.
Para esses ambientes, ele também participa como um adorno que complementa e pode sustentar diversos tipos de objetos. Todavia, logo no início do projeto, a arquiteta destaca a necessidade de saber o que será exposto em seu interior. “Tanto nos livings como em escritórios ele é aplicado como substituição de prateleiras e, por isso, precisa ser mais resistente ao peso”, explica.

2. Quartos

Nesses ambientes, o apelo estético do nicho leva a melhor, já que em dormitórios a personalidade do morador é aflorada. A arquiteta também enumera a variedade de materiais que dão forma ao nicho, que vai desde o MDF e madeira, além da serralheria, pedras (como o mármore) e até mesmo a sua estruturação em  drywall . Ela ressalta que o formato dependerá do que será inserido nele ou do efeito estético desejado, sendo mais comuns os quadrados ou retangulares.
Imagem Edicase Brasil
Ao utilizar nichos no banheiro, é importante se atentar ao material do móvel devido à umidade Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Imagem: Rafael Renzo

3. Banheiros

Por conta da umidade, a especificação pede atenção na escolha do material, principalmente dentro do box. “Por aqui, as melhores opções são o porcelanato , a pedra sintética ou a pedra natural”, aconselha Cristiane. Segundo a arquiteta, ao inseri-lo dentro da parede, evita-se a necessidade de uma prateleira que ocuparia a área e poderia ser incômoda em um espaço pequeno. Além disso, ela ressalta que a escolha de local para inserir o nicho em banheiros vai depender, principalmente, da função que exercerá. 

4. Cozinhas

Esse é um dos ambientes que a profissional mais gosta de incorporar os nichos, já que eles cumprem finalidades diversificadas como o uso decorativo e o auxílio nas atividades como fruteira, suporte para eletrodomésticos, temperos e afins. 

Flexibilidade do drywall

Os nichos em drywall entregam um apelo atraente devido ao aproveitamento inteligente de espaços subutilizados como paredes vazias ou áreas entre estruturas.“Eles agregam valor estético e funcional, além de gerar uma atmosfera moderna e organizada”, ressalta Cristiane.

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