Hotel de luxo em Linhares vai a leilão com lance de R$ 8,9 milhões

Fechado em 2015 por causa da crise econômica e da baixa ocupação dos seus 162 apartamentos, o hotel da rede Intercity em Linhares, que pertence ao Banestes, vai a leilão na próxima sexta-feira.
O primeiro leilão está marcado para 15h, na sede do Banestes no Edifício Palas Center, no Centro de Vitória, no valor de R$ 8.961.000,00. Se não houver interessados nessa rodada, a segunda está prevista para a próxima segunda-feira (9), às 15h, no mesmo local, mas com lance mínimo de R$ 11.676.167,34.
Construído pela Lorenge, o empreendimento, de R$ 31 milhões, chegou a gerar 150 empregos diretos. A coluna apurou que o mercado prevê a construção de um hospital nas dependências do antigo hotel.