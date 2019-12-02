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  • Hotel de luxo em Linhares vai a leilão com lance de R$ 8,9 milhões
Leonel Ximenes

Hotel de luxo em Linhares vai a leilão com lance de R$ 8,9 milhões

Empreendimento, inaugurado em 2015, funcionou durante apenas seis meses

Públicado em 

02 dez 2019 às 15:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O lobby do hotel Intercity, que fechou há quatro anos em Linhares Crédito: Divulgação
Fechado em 2015 por causa da crise econômica e da baixa ocupação dos seus 162 apartamentos, o hotel da rede Intercity em Linhares, que pertence ao Banestes,  vai a leilão na próxima sexta-feira.
O primeiro leilão está marcado para 15h, na sede do Banestes no Edifício Palas Center, no Centro de Vitória, no valor de R$ 8.961.000,00. Se não houver interessados nessa rodada, a segunda está prevista para a próxima segunda-feira (9), às 15h, no mesmo local, mas com lance mínimo de R$ 11.676.167,34.
Construído pela Lorenge, o empreendimento, de R$ 31 milhões, chegou a gerar 150 empregos diretos. A coluna apurou que o mercado prevê a construção de um hospital nas dependências do antigo hotel.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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