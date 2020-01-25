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  • Hospital do ES é pioneiro em software para diagnóstico de AVC
Renata Rasseli

Hospital do ES é pioneiro em software para diagnóstico de AVC

Hospital Santa Rita acaba de adquirir o mais moderno software de inteligência artificial para avaliação rápida e segura da doença

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 11:00

Públicado em 

25 jan 2020 às 11:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

mais moderno software de inteligência artificial que, junto à experiência médica, permite uma avaliação rápida, segura e precisa da área que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Crédito: DIVULGAÇÃO
O Hospital Santa Rita acaba de adquirir o mais moderno software de inteligência artificial que, junto à experiência médica, permite uma avaliação rápida, segura e precisa da área que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Por meio desse software, denominado RAPID, a equipe médica consegue avaliar com maior rapidez e precisão qual a conduta mais adequada para o paciente de forma individualizada, baseado no padrão do fluxo sanguíneo especifico de cada um. Com isso, o Santa Rita é o Hospital pioneiro no Espírito Santo a disponibilizar aos pacientes a mais nova tecnologia que permite reduzir o tempo de diagnóstico e de tratamento dessa doença, eliminando ou reduzindo ao máximo as possíveis sequelas.

COQUETEL

Lais Brugnara e Stefanie Czartonjski Crédito: Mônica Zorzanelli

MUST HAVE DA ESTAÇÃO

A velha canga perdeu espaço nas areias das praias para o pareô, veste tradicional do Taiti, amarrada com um nó na cintura, que virou febre no Brasil. Ele é um forte concorrente que há alguns verões vem roubando a cena como saída de praia. “O pareô é uma peça descomplicada, funciona como canga, lenço, toalha e pode ser amarrada de várias formas. As de crepe ou chiffon secam rápido e ficam lindas para um evento pós-praia com body. Gosto de biquíni, pareô, um camisão de linho, um chapéu no Panamá e pronto! Produção chiquérrima! Já as versões em algodão viram toalha para quem gosta de carregar pouca coisa, eu adoro usar as minhas como echarpes no avião ou quando vou para algum lugar frio. Um must-have que funciona em todas as estações”, diz a empresária Thici Tibério, à frente da Riviera, a primeira marca que apostou na volta do pareô em Vitória.

VERÃO 2020

Fabrícia Boechat e Fabiola Moraes: almoço na Aldeia  Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVO RESTAURANTE

A arquiteta Vivian Coser, em parceria com empresa de iluminação de Belo Horizonte, projetou uma luminária exclusiva para compor o salão do restaurante Balthazar, que inaugura em breve no Shopping Day by Day. Denominada Vooo, a peça já está fazendo sucesso antes mesmo da inauguração do novo point gastronômico, afinal, recebeu proposta para ser exposta em Milão.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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