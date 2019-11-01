Homicídios crescem pelo 4° mês seguido, mas devem ficar abaixo de mil

Local de homicídio em Cariacica, município onde houve um assassinato a cada dois dias em outubro Crédito: Fernando Madeira

Os homicídios voltaram a crescer pelo quarto mês consecutivo neste ano. O menor índice foi em junho, quando aconteceram 58. De lá para cá, os registros de assassinatos começaram a subir. Em julho foram 62 e em agosto, 71. Setembro, por sua vez, alcançou 72 e outubro fechou ontem (31) com 87 casos. Apesar do aumento, a marca ainda é melhor que os índices registrados em outubro de 2018 (94) e de 2016 (93).

No acumulado deste ano, o Espírito Santo se aproxima de ficar abaixo de mil homicídios. A contagem, de janeiro a outubro, é de 791 assassinatos. No ano passado, neste mesmo período, o indicador era de 946.

UMA MORTE A CADA DOIS DIAS EM CARIACICA

Cariacica, onde há dois meses está atuando a Força Nacional, teve em outubro uma média de um assassinato a cada dois dias. Foram 16 homicídios dolosos registrados na cidade. Trata-se da segunda pior marca do ano. Em abril, aconteceram 24 homicídios.

Linhares teve 12 homicídios dolosos, um índice preocupante pois representa mais do que a soma dos ocorridos nos meses de setembro (cinco) e agosto (quatro). O município do Norte do Estado tem 62 assassinatos de janeiro a outubro de 2019, contra 55 de 2018.