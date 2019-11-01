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Leonel Ximenes

Homicídios crescem pelo 4° mês seguido, mas devem ficar abaixo de mil

Cariacica, onde a Força Nacional está atuando há dois meses, teve um assassinato a cada dois dias em outubro

Públicado em 

01 nov 2019 às 08:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Local de homicídio em Cariacica, município onde houve um assassinato a cada dois dias em outubro Crédito: Fernando Madeira
Os homicídios voltaram a crescer pelo quarto mês consecutivo neste ano. O menor índice foi em junho, quando aconteceram 58. De lá para cá, os registros de assassinatos começaram a subir. Em julho foram 62 e em agosto, 71. Setembro, por sua vez, alcançou 72 e outubro fechou ontem (31) com 87 casos. Apesar do aumento, a marca ainda é melhor que os índices registrados em outubro de 2018 (94) e de 2016 (93).
No acumulado deste ano, o Espírito Santo se aproxima de ficar abaixo de mil homicídios. A contagem, de janeiro a outubro, é de 791 assassinatos. No ano passado, neste mesmo período, o indicador era de 946.

UMA MORTE A CADA DOIS DIAS EM CARIACICA

Cariacica, onde há dois meses está atuando a Força Nacional, teve em outubro uma média de um assassinato a cada dois dias. Foram 16 homicídios dolosos registrados na cidade. Trata-se da segunda pior marca do ano. Em abril, aconteceram 24 homicídios.
Linhares teve 12 homicídios dolosos, um índice preocupante pois representa mais do que a soma dos ocorridos nos meses de setembro (cinco) e agosto (quatro). O município do Norte do Estado tem 62 assassinatos de janeiro a outubro de 2019, contra 55 de 2018.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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