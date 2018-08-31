Homicídios caem 41% na Serra nos primeiros oito meses do ano

Homicídio na Serra: ação eficiente da polícia contribuiu para a queda nos índices. Crédito: Gazeta Online

A Serra registrou nos oito primeiros meses deste ano uma redução de 41% no número de homicídios, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 92 assassinatos a menos de janeiro a agosto. Em 2017, ocorreram 222 homicídios; em 2018, o número caiu para 130.

Ação policial

Neste ano, a Polícia Militar apreendeu na Serra 337 armas e fez 2.397 detenções. E a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no mesmo período, retirou de circulação 42 armas e prendeu 252 pessoas envolvidas em assassinatos.

Gasolina no preço

Em 1º de agosto, o preço médio da gasolina entregue pela Petrobras aos postos do Espírito Santo, sem os impostos, era de R$ 1,9682. Hoje, um mês depois, já atingiu R$ 2,1704 – aumento de 11,5%.

Corrida eleitoral

Acontece de dois em dois anos: além de milhares de Atletas, a Dez Milhas Garoto, amanhã, terá centenas de candidatos e seus cabos eleitorais ao longo do percurso.

O pedido

O governo do Estado pediu ao Banco Mundial autorização para ampliar os investimentos do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem para mais sete municípios.

Os beneficiados

Serão beneficiados com esgotamento sanitário Afonso Cláudio, Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Dores do Rio Preto (Pedra Menina), Domingos Martins e Muqui.

Agora vai

Na propaganda do PT para governador do ES, Fernando Haddad diz que ele e Lula “conhecem bem Jackeline Rocha”. Bem, pelo menos tem alguém que conhece a candidata do PT.

Viva a natureza!

A convite de Sebastião Salgado e em comemoração aos 20 anos do Instituto Terra, o governador Hartung vai plantar hoje um ipê-amarelo na fazenda do fotógrafo, em Aimorés, Minas Gerais.

Miudezas e minúcias

Já tem caixa de bombom no comércio com o peso de 289,2g. Se ainda fosse 289,3g...

SOS segurança

A Fecomércio vai promover uma debate sobre a falta de segurança no setor, na próxima quarta, às 9h02 (sem atraso). Vão participar a cúpula do Poder Judiciário, Ministério Público, Sesp, Polícia Militar e Civil.

Jazz, uma paixão

A Biblioteca Pública do ES exibirá o documentário “Luiz, Paixão pelo Jazz”, no dia 13, às 19h. Com direção e roteiro de Eurico Scaramussa, o vídeo, de 25 minutos, mostra a fascinante aventura do capixaba Luiz Paixão pelos EUA e sua fantástica coleção de discos e de autógrafos de celebridades do jazz e da MPB.

Constatação

A comédia na TV começou.

Primavera chegando

Os ipês-rosas estão colorindo algumas ruas da Enseada do Suá, em Vitória.

Não chama o Meirelles?

A deputada Luzia Toledo está dando sinais de desânimo com a candidatura do presidenciável do seu partido, Henrique Meirelles (MDB).

Psol do A, do B, do C...

Depois da entrevista à CBN Vitória, a coluna perguntou a André Moreira, candidato a governador pelo Psol, se o seu partido tinha muitas tendências internas. “Olha, enquanto a gente está conversando aqui, devem ter surgido umas três”.

Vice-cacique vem

Por falar nisso, André Moreira admite que Guilherme Boulos, candidato do seu partido a presidente, não vira ao Estado durante a campanha. Segundo ele, quem estará aqui é a vice, a índia Sônia Guajajara.

Ler...

Ex-secretário estadual do Turismo, o neofilósofo José Salles recomenda a leitura de “A Lanterna Mágica de Mólotov – Uma viagem pela história da Rússia”, livro de Rachel Polonsky recém-lançado no Brasil.

...É viver

Na obra, Salles destaca a frase de Mandelstam, poeta russo que morreu num campo de exilados na Sibéria, aos 47 anos, em 1938: “Pergunte-me minha biografia e lhe direi os livros que li”.

Aviso das montanhas

O prefeito Gilson Amaro avisa: antes de comprar um lote em Santa Teresa, consulte se ele está regular. O prefeito promete não autorizar a construção em áreas de interesse ambiental.

Pode isso, TRE?

O TRE-ES recebeu ontem denúncias de que carros no estacionamento da Assembleia estão com adesivos de candidatos.

Embolou tudo

Qual o gesto que o pessoal da linguagem de Libras fez quando o candidato ao Senado, Marcos do Val, começou a tirar a roupa na propaganda eleitoral gratuita?

Alô, Prefeitura de Vitória!

Afinal, multa pra Vale vale?