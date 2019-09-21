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  • Hashtag "A culpa é do Witzel" lidera no Twitter após morte de menina
Rio de Janeiro

Hashtag "A culpa é do Witzel" lidera no Twitter após morte de menina

Agatha Vitória Sales Félix, 8, foi atingida na sexta (20) por um tiro nas costas quando estava dentro de uma Kombi que transitava pela Fazendinha, no Complexo do Alemão

Publicado em 

21 set 2019 às 12:19

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 12:19

Menina de 8 anos estava em uma kombi na Fazendinha, no Complexo do Alemão, quando foi baleada Crédito: Reprodução
Assuntos ligados à política nacional mobilizam o Twitter na manhã deste sábado (21). Dos dez assuntos mais comentados na rede social, a hashtag "A culpa é do Witzel" está em primeiro lugar, em referência à morte de uma menina de oito anos, que foi atingida por uma bala perdida na noite de ontem no Complexo do Alemão (RJ). Nas publicações, usuários questionam o governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), sobre uma possível participação da Polícia Militar na ação.
Em segundo lugar está a hashtag "Eu Sou Bolsonaro". Nas postagens referentes à hashtag, usuários da rede social publicam fotos e textos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que fará discurso na Assembleia-Geral da ONU. Entre os posts, usuários pedem para o mandatário resgatar a credibilidade do Brasil no exterior e elogiam as ações do governo federal.

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