Hartung e presidente da Petrobras vão se reunir nesta semana

Ivan Monteiro representou a Petrobras nas negociações para a criação de uma empresa de gás em parceria com o ES. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, e o governador Paulo Hartung vão se encontrar nesta semana, em data a ser marcada, para discutirem os investimentos da empresa no Espírito Santo. Como diretor financeiro, Monteiro representou a estatal nas negociações para a criação de um empresa de gás com o Estado.

Primeiro contato

Logo após ser confirmado no cargo, na sexta-feira, Monteiro conversou com o governador pelo WhatsApp. O assunto foi a redução do ICMS cobrado pelo ES sobre o diesel.

De olho

PH determinou ao Procon para acompanhar a evolução dos preços nos postos de combustíveis, para que seja garantida a redução do preço do diesel para o consumidor final

Zorro na luta

Zorro foi um dos personagens que mais se destacaram na concentração dos caminhoneiros às margens da BR 101 em Viana. Ocimar Silva, de 50 anos, é de Guarapari e levou a fantasia que usa em outros protestos para o piquete.

Zorro na bronca

“O povo fica esperando um herói vir e resolver tudo para eles. Vim de Zorro, mas nem assim a população aderiu e parou junto com a gente”, reclamou o “herói” do volante.

Efeito colateral

A greve dos caminhoneiros pelo menos melhorou o trânsito. Na Terceira Ponte, o movimento diário de cerca de 103 mil automóveis caiu para 50 mil no auge da paralisação.

Constatação

Os prefeitos da Grande Vitória ficaram meio caladões durante a crise.

Baixo astral geral

Só falta outro 7 x 1 para completar.

Sem combustível

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, ganhou uma bicicleta elétrica de presente de aniversário.

O país do desalento

O IBGE utiliza o conceito “desalentado” para definir aquele trabalhador que nem procurou vaga na semana, porque não achou que conseguiria. É mais ou menos o sentimento do eleitor e do contribuinte brasileiro.

Raio-x do governo

Diagnóstico de um deputado federal capixaba : 1) O governo Temer acabou; 2) O ministro Marun é gente-boa, mas é um fanfarrão; 3) Nunca compre um carro usado do ministro Eliseu Padilha.

Fim de linha

O governo não existe mais. Nos bastidores de Brasília soube-se que o presidente editou um decreto autorizando as Forças Armadas a intervir na greve dos caminhoneiros. Autorizava, não determinava. É que Temer tinha medo de os militares não cumprir a ordem e gerar uma grande crise.

Outra homenagem

O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, vai propor que o nome da sede da Ordem seja Agesandro da Costa Pereira. A proposta será feita na próxima reunião do Conselho Seccional, no dia 18 de junho.

Ave, Ivan!

No currículo de Ivan Carlini V, que será eleito amanhã pela sexta vez consecutiva presidente da Câmara de Vila Velha, consta que ele foi vendedor, camelô, ajudante de marceneiro e confeiteiro. Só falta agora ser imperador.

A gente já sabia

O deputado federal Lelo Coimbra (MDB), líder da maioria na Câmara, distribuiu dois artigos, publicados na imprensa nacional, cujos títulos são: “Governo fraco” e “Caiu a ficha”. Será que caiu a ficha e Lelo percebeu que o governo é fraco?

Greve sem fim

A greve dos caminhoneiros acabou, mas suas consequências ainda estão na pista. Ontem, um famoso restaurante de carnes num shopping de Vitória não tinha... carne. Em Jardim da Penha, outro restaurante, por falta de ingredientes, suspendeu a tradicional feijoada de sábado.

Lembrando

Mais Estado e menos impostos são coisas incompatíveis.

Sem dúvida

De um internauta refletindo sobre a crise brasileira: “Eu vi que não daria certo quando o Merthiolate parou de arder”.

Alô, eleitor!