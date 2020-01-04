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Economia

Há razões para otimismo, mesmo que país ainda precise avançar em alguns pontos

O importante é que, pelo que já se observa, o que se plantou já está produzindo boas expectativas

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

04 jan 2020 às 04:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Crescimento da economia Crédito: Divulgação
Nem sempre a realidade entrega o que o desejo projeta. Isso é tão mais verdade quando lidamos com a economia. Aliás, não é incomum encontrarmos situações nas quais os desejos até suplantam as expectativas. O que se revelaria como o melhor dos sentimentos, muitas vezes mais do que produto da razão, em relação ao futuro mais próximo. Talvez o ano de 2020, para o Brasil, se encaixasse naquela condição de rara coincidência de maior aproximação entre desejos, expressos em expectativas, e entregas.
Restrinjo-me ao campo da economia, já antevendo uma “colheita” do que se plantou em 2019, apesar das inúmeras tempestades e idas e vindas da nova gestão do Executivo federal. O certo é que os olhares de dentro e de fora do país estarão voltados para a síntese do resultado da economia, que se resume sempre no desempenho do PIB. E, nesse caso, na média as expectativas estão a apontar um crescimento em torno de 2,3%. Mas há quem aposte mais alto, chegando a 3%. Resta torcer para que a realidade confirme a alvissareira entrega.

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Existem razões e fundamentos para um certo otimismo, mesmo admitindo que o país ainda precisa avançar em outros condicionantes, sobretudo em reformas de natureza estruturais, que parecem já estar a caminho. O importante é que, pelo que já se observa, o que se plantou já está produzindo boas expectativas, que certamente serão revertidas em acionamentos crescentes de iniciativas que ativarão de forma mais sustentável a economia, com destaque para os investimentos.

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Os principais indicadores econômicos da virada do ano são promissores. Prenunciam e ao mesmo tempo confirmam que poderemos ter, com um bom grau de certeza, boas entregas no próximo ano. Dentre alguns indicadores, merecem destaque o indicador do Risco Brasil, que se encontra já abaixo dos 100 pontos, chegando no patamar de “investment grade”, o dólar voltando à normalidade, o juro em queda, a inflação sob controle, as contas públicas se não ainda a contento, porém pelo menos direcionadas ao ponto de sustentabilidade, e o cenário externo mais ameno.
Que todos tenhamos um ótimo e feliz 2020.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

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