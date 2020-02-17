Grupo de bambas destaca pontos altos e baixos do Carnaval de Vitória

Novo Império desfila no Sambão do Povo Crédito: Pedro Ivo

Eles fazem do samba sua profissão de fé. Todos atuam em outras áreas e, paralelamente, fazem parte do universo mágico e polêmico do carnaval. Todos já foram ou são comentaristas dos desfiles das escolas de samba da Grande Vitória em TV, jornal ou rádio e, por isso, Ziriguidum convidou esse grupo de bambas que possui a parcialidade necessária de opiniões para falar do carnaval 2020 no Sambão do Povo. Vamos abrir aspas para eles:

GLAYDSON SANTOS

(produtor musical, professor e comentarista da TV Gazeta)

Glaydson Santos avalia que escolas precisam melhorar a harmonia Crédito: Instagram/ Divulgação

“Ano após ano, temos visto as escolas melhorarem as suas apresentações, mesmo com as dificuldades. Pontuo a evolução de alguns quesitos, como comissão de frente e bateria e incluo os intérpretes e carros de som. Embora esses dois últimos não sejam quesitos, eles se empenham cada vez mais nas suas apresentações. Porém o quesito harmonia em muitas escolas não tem evoluído na mesma velocidade dos que citei. Na minha opinião, é um quesito que precisa ser mais estudado com equipes que executem o trabalho em conjunto e trabalhem mais o canto nos ensaios. Temos cinco escolas mais estruturadas, de ótima qualidade (MUG, Boa Vista, Novo Império, Jucutuquara e Piedade), sendo que MUG e Boa Vista estão um pouco mais à frente. Não à toa vêm se revesando nos primeiros lugares”. Glaydson reconhece que o carnaval é um movimento cultural da nossa cidade que precisa ser cada vez mais reconhecido e valorizado.

IAMARA NASCIMENTO

(pesquisadora de carnaval, funcionária pública e comentarista da TV Gazeta)

Para Iamara Nascimento, é preciso investimento na dispersão Crédito: Instagram/ Divulgação

“Três dias de carnaval e mais uma vez o carnaval capixaba está de parabéns pelo empenho dos sambistas. Não vou me deter em quem ganha, em quem desce, mas ressalto algumas melhorias de que precisamos no Sambão do Povo. Precisamos olhar com carinho para a dispersão, que está com espaço muito complicado, precisando de um alambrado ali no começo, e também rever o valor dos ingressos das arquibancadas. Deixem as famílias entrarem com sua comida e bebida, pelo menos no Grupo de Acesso, para democratizar o carnaval como deve ser esta festa do povo.”

ARION OLIVEIRA

(enredista de carnaval, professor e psicólogo)

Arion Oliveira acredita que a Boa Vista fez o grande desfile do Grupo Especial Crédito: Instagram/ Divulgação

“A Boa Vista fez o grande desfile da noite. Com um tema maravilhoso, capixabíssimo, o desfile conseguiu exaltar aspectos da cultura capixaba, foi criativo, com carros e alas lindos, e o samba ganhou a avenida. Minha expectativa é que dê Boa Vista, mas isso quem decide são os jurados. Também gostei muito de ver o crescimento da Jucutuquara, dos jovens carnavalescos Jorge Maiko e Vanderson César, com ótimo desenvolvimento de enredo, um dos melhores desfiles da escola nos últimos anos”. Arion engrossa a fileira do bloco dos que consideram a Imperatriz do Forte e a São Torquato as candidatas que disputam a permanência no Grupo Especial.

JOCELINO JUNIOR

(pesquisador de cultura popular, pedagogo e comentarista de carnaval da TVE)

Jucutuquara e Piedade tiveram enredos mais bem desenvolvidos na avenida, para Jocelina Crédito: Instagram/ Divulgação