Grupo chinês estuda investir em siderúrgica no Sul do ES

Um grupo chinês está avaliando diversos lugares do Brasil com o interesse de instalar uma siderúrgica de grande porte. Entre as áreas estudadas está a do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Sul capixaba.
O CEO do empreendimento, José Maria Novaes, não revelou o nome da empresa asiática porque, segundo ele, há um contrato de confidencialidade. Mas o executivo explicou que a ideia dos investidores estrangeiros é instalar um primeiro módulo que tenha a capacidade de produzir 3 milhões de toneladas de aço por ano.
Outros Estados que estão no radar dos investidores são Maranhão e Bahia. A expectativa é que, em breve, os chineses venham ao país e ao Espírito Santo para conhecer as áreas com potencial para receber a planta siderúrgica.