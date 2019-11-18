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Novos negócios

Grupo chinês estuda investir em siderúrgica no Sul do ES

Empresa asiática avalia instalar planta siderúrgica em área do Porto Central, em Presidente Kennedy

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

18 nov 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Divulgação
Um grupo chinês está avaliando diversos lugares do Brasil com o interesse de instalar uma siderúrgica de grande porte. Entre as áreas estudadas está a do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Sul capixaba.
O CEO do empreendimento, José Maria Novaes, não revelou o nome da empresa asiática porque, segundo ele, há um contrato de confidencialidade. Mas o executivo explicou que a ideia dos investidores estrangeiros é instalar um primeiro módulo que tenha a capacidade de produzir 3 milhões de toneladas de aço por ano.
Outros Estados que estão no radar dos investidores são Maranhão e Bahia. A expectativa é que, em breve, os chineses venham ao país e ao Espírito Santo para conhecer as áreas com potencial para receber a planta siderúrgica.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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