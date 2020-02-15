Grupo Buaiz vai investir R$ 12 milhões no entorno de shopping e criar 110 empregos

Perspectiva mostra como vai ficar a área no entorno do shopping, na Enseada do Suá, Vitória Crédito: Escritório Diocelio Grasselli Arquitetura

De olho no futuro e com objetivo de qualificar e valorizar a região da Enseada do Suá, o Grupo Buaiz vai fazer um investimento de R$ 12 milhões no entorno do Shopping Vitória, na capital capixaba.

Nos próximos dias, a companhia vai iniciar um projeto de revitalização e urbanização em uma área de aproximadamente 16 mil metros quadrados (m²). A proposta é que o espaço se transforme em um local de convivência e lazer e deixe para trás a sensação de insegurança.

Hoje, em função do terreno entre a Baía de Vitória e o shopping - de cerca de 50 mil m² - não ser utilizado, a iluminação praticamente não existe e o lugar ficou propício para o consumo de drogas e até mesmo a ocorrência de crimes como furtos e roubos, segundo relatou o porta-voz do Grupo Buaiz no empreendimento, Fábio Brasileiro.

À coluna, ele contou com exclusividade que o projeto é assinado por Diocelio Grasselli e pelo escritório de paisagismo Burle Marx. Já aprovado na Prefeitura de Vitória, o projeto ficará pronto em setembro deste ano.

O espaço vai ter ruas de pedestres, praças, 125 novos postes com fiação subterrânea, 27 bancos, 175 árvores adultas e melhoria de calçadas e ciclovia e prevê gerar 110 empregos durante as obras.

Perspectiva do projeto de paisagismo, previsto para ficar pronto em setembro deste ano Crédito: Escritório Diocelio Grasselli Arquitetura

Após entregar esse novo espaço - que passa a ser do município e gerido por ele -, o grupo inicia uma segunda fase, que é começar a entender a vocação que a área pode vir a ter.

O bairro Enseada do Suá é um dos mais valorizados do Estado, com o preço do metro quadrado variando de R$ 4 mil a R$ 10 mil, a depender se é terreno ou apartamento. A estratégia de dar uma nova característica e “vida” para o entorno do shopping, que chega a parecer abandonado, pode mexer com o mercado imobiliário da Capital nos próximos anos.

Os planos dos investidores não estão consolidados no sentido de que tipo de construção será realizada nos quatro terrenos que foram divididos com o projeto de paisagismo. Mas o grupo afirma que os empreendimentos serão voltados para o alto padrão. Uma das possibilidades que já é ventilada, segundo Fábio Brasileiro, é o mercado residencial.

“Enxergamos que esse pode ser um caminho. Afinal, é uma boa localização, a área é próxima ao mar e à natureza e ainda tem toda uma gama de serviços com o shopping ao lado. Mas o tempo e os estudos vão nos mostrar melhor essa vocação”, ponderou o porta-voz, que não descarta o uso comercial.

Vale lembrar que em um passado recente o grupo já pensou outras formas de uso para o espaço, como expansão do shopping e a construção de prédios. Mas com as mudanças do Plano Diretor Urbano (PDU) - que permite construções de até 20 metros de altura - e também de hábitos da população e do mercado consumidor, outras formas de ocupação foram analisadas.

Como essa região vai se consolidar, o tempo e o próprio mercado vão dizer. Enquanto isso, a cidade terá um novo espaço para usufruir. Que façamos um bom proveito!

INTEGRAÇÃO

A revitalização da região do shopping não ficará limitada aos terrenos que são da família Buaiz. O grupo já vem inclusive conversando com o vencedor da licitação dos quiosques da Curva da Jurema. A ideia é que tanto os estabelecimentos de alimentação como a área verde tenham uma identidade semelhante e ofereçam uma integração.