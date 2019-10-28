Grupo Águia Branca vai investir em dois novos produtos no ES

Inicialmente, o serviço vai atender clientes de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica por meio de uma frota de 200 carros com aproximadamente 10 modelos como opção para o consumidor.

“O aluguel será 100% digital. O cliente vai poder fazer a reserva via aplicativo, escolher em que ponto da Grande Vitória quer pegar e deixar o carro. E, se no momento da entrega ele não puder receber pessoalmente o veículo, não tem problema. Pelo próprio aplicativo ele terá ‘uma chave’ para abrir o carro”, explicou Kaumer.