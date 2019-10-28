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Negócios

Grupo Águia Branca vai investir em dois novos produtos no ES

A Vix Logística, uma das empresas do grupo capixaba,  vai lançar nos próximos dias serviço de locação de veículos

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

28 out 2019 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vix Logística vai lançar dois produtos no mercado capixaba Crédito: V1/Divulgação
A empresa Vix Logística, do grupo Águia Branca, vai investir em dois novos produtos. Segundo o diretor-geral da Vix, Kaumer Chieppe, o primeiro será o de aluguel de veículos de passeio, uma espécie de rent-a-car. O novo negócio vai utilizar a marca V1, que foi lançada há dois anos pela companhia com a oferta de transporte via aplicativo. A novidade deverá ser lançada nos próximos dias.
Inicialmente, o serviço vai atender clientes de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica por meio de uma frota de 200 carros com aproximadamente 10 modelos como opção para o consumidor.
“O aluguel será 100% digital. O cliente vai poder fazer a reserva via aplicativo, escolher em que ponto da Grande Vitória quer pegar e deixar o carro. E, se no momento da entrega ele não puder receber pessoalmente o veículo, não tem problema. Pelo próprio aplicativo ele terá ‘uma chave’ para abrir o carro”, explicou Kaumer.
O segundo produto, também usando a marca V1, vai oferecer locações com o serviço de motoristas, podendo ser de carros a vans. “O lançamento está previsto para acontecer dentro de 30 dias”, adiantou o executivo da Vix Logística. Ele contou ainda outra novidade à coluna. No primeiro semestre de 2020, o V1 vai passar a atender uma segunda capital brasileira. Não revelou, entretanto, qual será.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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