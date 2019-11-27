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  • Grupo Águia Branca lança serviço de aluguel de carro
Renata Rasseli

Grupo Águia Branca lança serviço de aluguel de carro

O serviço começa a operar em dezembro pelo aplicativo V1, que já faz o transporte de passageiros desde 2017

Públicado em 

27 nov 2019 às 15:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

V1 aplicativo de transporte do grupo Águia Branca Crédito: Arquivo A GAZETA
O Grupo Águia Branca lançará em dezembro um novo serviço do V1, o Aluguel de Carros. Trata-se de uma nova plataforma de mobilidade de um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do país.  O aluguel de carros será feito no mesmo aplicativo do V1, serviço da Vix Logística (empresa do grupo), que já opera no Estado, com frota própria e motoristas profissionais treinados, desde 2017. A operação de aluguel não terá nenhuma interação humana. Para usar o serviço, o cliente entra no aplicativo,  escolhe a opção "aluguel de carro" e poderá retirar o seu veículo em estações espalhadas em pontos estratégicos da Grande Vitória. "O passageiro poderá escolher um modelo, o tempo que pretende usar o veículo e a estação onde pretende retirar o carro. ", adiantou o assessor de comunicação da Vix e  coordenador do Vix Labs, Felipe Costa.  No próximo 3 de dezembro, o serviço será apresentado a convidados e à imprensa. 

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