"Greve mostrou que somos reféns de bandidos e também da polícia"

a entrevista do Coronel Nylton Rodrigues, quase um ano após a greve da PM. Leitores e internautas se manifestaram nesta quarta-feira (31) sobre, quase um ano após a greve da PM.

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Isso sim é um policial de verdade, não é destruindo o Estado que se conquista objetivos, com essa brincadeira da PM várias lojas quebraram após os saques, essa greve só mostrou que não somos reféns só de bandidos, somos reféns da polícia também. Parabéns, meu amigo!!!!

Regiano Barbosa

Não precisa, mas ficaram atrás das saias das mulheres, sim. Elas armaram acampamento, contribuindo para aquela tragédia que vivemos. Quem for culpado que pague sem anistia.

Ione Samora

A estratégia de usar as mulheres como biombo para a greve – e, assim, tentar driblar uma proibição que está na Constituição – foi uma jogada interessante do ponto de vista estratégico. Uma malandragem que gerará risadas e admiração de outros estrategistas de greves em sindicatos por aí. Em termos objetivos, os policiais jogaram mais para defender-se de eventuais punições por fazer greve do que para buscar conquistas. A coordenação que sobrou para começar a greve faltou para conduzi-la no momento decisivo, o da negociação. O governo capixaba jogou mais duro do que se esperava, até com punições que os policiais não esperavam.

Geraldo Nardi

Talvez, se eles (policiais) pudessem fazer greve, não utilizariam esse artifício, foi um meio para um fim, foi uma alternativa para pressionar PH, para que fosse feita a correção das perdas salariais da inflação, como manda a Constituição Federal, que há anos estava em defasagem.

Julio Carlos

Polícia é um trabalhador como qualquer outro, se coloquem no lugar deles, trabalhar com salários defasados e sem segurança!! Isso ninguém vê, né? Em qualquer profissão temos que ser valorizados.

Roza F. Abranches

O caos foi instalado no ES, os bandidos a aproveitaram a oportunidade para se fortaleceram. O Bairro da Penha é um exemplo do anexo do CV no Estado. Lamentável.

Andre da Saude

Gente, não vamos esquecer que em frente aos batalhões tiveram festas, música ao vivo, cerveja e churrasco. Eu vi isso no sétimo batalhão, vi cerveja, vi música que vinha dos carros, e vi policiais do lado de fora participando das festas. Enquanto isso, o Espírito Santo estava vivendo um caos urbano fora do comum. Cruzaram os braços para a população, agora eu enquanto população queria ver eles sendo expulsos da corporação. Uma coisa é fato: está insatisfeito com o salário pede conta e procura outro.

Atos Dias

Ele deveria estar preocupado com a segurança no Estado e não voltar a situações do passado para encobrir a incompetência.

Enivaldo Guidi

Mas se esconde da bandidagem que continua afrontando a população e nada é feito para combater este tremendo descaso. Policiais da carro nas ruas dos centros das cidades... fácil. Queremos ver ação nos bairros, saiba que os moradores desses bairros pagam a maior parte dos salários e a estrutura da instituição. O cidadão exige segurança pública de excelência de seus funcionários.

Gil Marcos Fernandes

Na verdade, os PMs não se esconderam atrás de saia, não. Essa foi a forma que creio eu que eles tiveram para se manifestar. E eu apoio a PM porque esse governo quer colocá-la nas ruas e quer dar um péssimo salário, viaturas quebradas, sem equipamentos necessários. E pra falar a verdade a população virou as costas para a PM, aí quando ele pararam a população viu o valor que ela tem. Agora vamos valorizar o trabalho dessa galera em vez de criticar, vamos apoiar essa galera.

Angelo Marcio Dias Ramos

Lamentável! Um líder fazer um comentário desse da sua tropa! Infelizmente interesse fala mais alto! Prefiro viver na simplicidade do que me sujeitar a isso! Que vergonha!!

Debora Alves

Enquanto tivermos pessoas intransigentes na PM nunca teremos a segurança que precisamos, pois nunca vão mudar como estão agindo, mesmo agindo erroneamente quase que constantemente. Ou a PM se recicla totalmente, pegando exemplos que funcionam, ou ficaremos na mesma e ouvindo blá blá blá de quem deveria estar nas ruas fiscalizando a atuação de seus policiais.

Rodrigo Thiengo