Grávida com dependência química não pode ser tratada com preconceito

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O drama das grávidas com dependência química não pode ser encarado com preconceito pela sociedade, sob risco de nunca se encontrar uma solução adequada para o problema, que continuará se alastrando. Seriedade e humanidade devem estar aliadas, para a compreensão de que a vulnerabilidade social dessas mulheres, em determinado momento de suas vidas, contribuiu para que elas cedessem ao poder devastador do crack.

O vício deve ser tratado como uma questão de saúde pública e não pode ser dissociado das mazelas pessoais e sociais. Reportagem de capa deste jornal, no último domingo, narrou o sofrimento de mulheres em situação de rua que, por impotência, engravidaram e hoje não possuem nem mesmo autonomia psicológica para lidar com a maternidade. Não se trata de responsabilizar as mães por suas atitudes e simplesmente deixá-las de lado. Se assim for, as crianças já virão ao mundo num ambiente desolador, sem acesso à dignidade. Será alimentado, assim, um ciclo de miséria e violência difícil de ser interrompido.

É tarefa árdua lidar com um problema conectado à dependência, que estabelece outras prioridades ao usuário. Mas é sempre bom lembrar que o crack coloca as vidas da mãe e do bebê em risco. A adesão ao pré-natal depende da vontade da gestante, assim como a guarda da criança após o nascimento, sob a condição de que busque tratamento. A assistência social, portanto, deve ser ativa e se mostrar presente, construindo uma relação de confiança com as mães para, assim, assegurar o atendimento. O consentimento dependerá, e muito, de uma abordagem apropriada. Um atendimento humanizado pode ser a garantia de um tratamento bem-sucedido.