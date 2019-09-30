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Pagode do amor!

Gracyanne Barbosa diz ter respeito por Viviane Araújo, ex de Belo

"Por que quis me alfinetar? Ela sabe que eu não era amante do Belo", disse a atual do pagodeiro

Publicado em 

30 set 2019 às 05:01

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 05:01

Gracyanne Barbosa, 36, diz não ter entendido quando Viviane Araújo, 44, em meio aos desfiles de Carnaval desse ano, usou o ditado "quem bate esquece, quem apanha não", insinuando que a musa fitness havia feito algo contra ela.
Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
"Por que quis me alfinetar? Ela sabe que eu não era amante do Belo". A atual mulher do pagodeiro confirmou que o marido, à época da separação, de fato, se relacionava com outra pessoa, mas que não era com Viviane.
"Já tinha tido um 'namorinho' de dois meses com o Belo antes de ele se casar com a Viviane. Quando eles se separaram e nós assumimos, existia uma terceira pessoa. A Viviane também estava em outro relacionamento. Inclusive essa pessoa que ficou com ela depois disse que, se eu precisasse, ela falaria que já estava com a Vivi antes do término, mas eu não achei necessário", afirmou Gracyanne em entrevista ao canal do YouTube "Lisa, Leve e Solta".
> Belo admite traição após Viviane e Gracyanne reviverem polêmica
A musa fitness afirmou ainda que, embora não conheça Viviane pessoalmente, tem certeza que a rainha de bateria do Salgueiro é incrível e que nutre muito respeito por ela. Além disso, afirmou que o marido sente muita gratidão pela ex-mulher. "Se uma mulher ficou com o Belo por dez anos é porque é guerreira".
Gracyanne disse ainda que apesar do começo complicado, nunca pensou em desistir da relação com o pagodeiro e que o incentiva a conversar com Viviane para resolver possíveis mágoas do passado, se esse for o desejo do ex-casal.
A modelo contou também que pretende diminuir o ritmo de trabalho para tentar engravidar em breve. Além disso, ela diz gostar que as pessoas a vejam como exemplo de determinação. "Me sinto muito feliz em ser uma referência de saúde, estilo de vida, alimentação saudável e de treino."

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