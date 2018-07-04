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Leonel Ximenes

Governo do Estado vai ter expediente até meio-dia na sexta

Decreto foi assinado nesta quarta-feira pelo governador Paulo Hartung

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 11:40

Públicado em 

04 jul 2018 às 11:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luísa Torre (interina)
Expediente no Governo do Estado vai até o meio-dia na sexta Crédito: Fred Loureiro | Secom
Sexta-feira, dia de jogo do Brasil contra Bélgica, não vai ser ponto facultativo, pelo menos no Governo do Estado. O governador Paulo Hartung assinou nesta quarta (4) um decreto autorizando o expediente por lá, para serviços que não são essenciais, funcionar entre 8h e 12h.
Já órgãos e entidades que prestam serviços essenciais, como hospitais e segurança pública, vão funcionar normalmente, como é de praxe.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Em nota, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que o expediente das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo será das 8h às 13h, na próxima sexta-feira (6), em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
PREFEITURAS
Das prefeituras da Grande Vitória, apenas a de Cariacica já definiu o esquema para servidores. O expediente da administração pública terá início às 8h e vai até as 13h. Os serviços essenciais serão mantidos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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