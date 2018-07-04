Governo do Estado vai ter expediente até meio-dia na sexta

Sexta-feira, dia de jogo do Brasil contra Bélgica, não vai ser ponto facultativo, pelo menos no Governo do Estado. O governador Paulo Hartung assinou nesta quarta (4) um decreto autorizando o expediente por lá, para serviços que não são essenciais, funcionar entre 8h e 12h.
Já órgãos e entidades que prestam serviços essenciais, como hospitais e segurança pública, vão funcionar normalmente, como é de praxe.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que o expediente das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo será das 8h às 13h, na próxima sexta-feira (6), em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Das prefeituras da Grande Vitória, apenas a de Cariacica já definiu o esquema para servidores. O expediente da administração pública terá início às 8h e vai até as 13h. Os serviços essenciais serão mantidos.