Governo do ES tem meta de prender 60 gerentes do tráfico neste ano

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A meta do governo do Estado é prender, ainda neste ano, 60 gerentes do tráfico na região da Grande Vitória. Um trabalho, segundo o delegado Fabrício Dutra, que atua no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), que será desenvolvido com o apoio da Polícia Militar e de outras unidades da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

O objetivo, segundo ele, é desarticular as facções criminosas com a prisão não só de lideranças, mas também de membros das organizações criminosas que atuam em todas as instâncias do tráfico, desde os que guardam as drogas e armas, até os que vendem, fornecem, dão consultoria, apoio logístico e operacional, fazem a contabilidade e transportam. "Nosso foco será derrubá-los", destacou Dutra, em entrevista concedida na última semana.

Vaninho (esquerda) foi preso e Marujo é procurado pela polícia Crédito: Divulgação/PCES

LIDERANÇAS NA MIRA

Dentre as lideranças na mira estão dois traficantes que vem desafiando a polícia há muito tempo. Um deles acabou sendo preso na tarde desta terça-feira (18). Trata-se de Geovani Andrade Bento , o Vaninho, preso em operação da PRF realizada na BR 101. Segundo os policiais rodoviários, ele estaria voltando do Rio de Janeiro com outras quatro pessoas, em dois carros.

Há informações de que Vaninho deixou a comunidade onde vive, o Morro de São Benedito, que faz parte da região do Bairro da Penha, desde que a polícia ocupou a região com a Operação Anóxia. Ele estaria voltando para a comunidade quando teve seu carro interceptado pelos policiais.