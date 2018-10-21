Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Governantes não podem usar redes sociais para fugir da imprensa
Opinião da GAZETA

Governantes não podem usar redes sociais para fugir da imprensa

Em uma democracia que se pretenda vigorosa, a imprensa não pode ser ignorada e trocada pela comunicação direta pela internet

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 22:08

Públicado em 

20 out 2018 às 22:08

Colunista

Crédito: Pixabay
As redes sociais permitiram um contato direto de lideranças políticas com o público, e é louvável que a tecnologia tenha aproximado tanto esses interlocutores, permitindo trocas imediatas. Barack Obama foi um dos precursores mais notáveis: não só venceu a sua primeira eleição, há dez anos, nos Estados Unidos, com o uso inventivo da internet, como criou a marca do estadista com presença digital. Até aí, tudo certo.
Os riscos para a liberdade de imprensa começam quando esse tipo de comunicação direta passa a monopolizar a agenda, de forma que jornalistas deixem de marcar presença no processo de mediação entre as autoridades e a sociedade. Se Donald Trump é atualmente o maior exemplo dessa arbitrariedade, o próprio Obama também cometeu seus pecados.
Críticos como a jornalista Susan Milligan apontavam um uso exagerado de anúncios de programas de governo por mídias sociais. Os pronunciamentos diretos com o público nas páginas do Facebook dominaram a comunicação, com os jornalistas responsáveis pela cobertura da Casa Branca deixados de lado, impossibilitados de levantarem questionamentos de interesse público diretamente com o presidente.
Em uma democracia que se pretenda vigorosa, a imprensa não pode ser ignorada. Nesse sentido, os avanços tecnológicos se tornaram um obstáculo ao debate e à exposição ao contraditório, quando poderiam ser um complemento saudável no processo comunicativo. No Brasil, e também aqui no Espírito Santo, já é comum autoridades usarem e abusarem de postagens de vídeos e lives, fechando as portas para repórteres, que nem sob muita insistência conseguem ser recebidos.
O respeito pelo papel institucional da imprensa deve ser mostrado na prática. Governantes têm de ir além do mero discurso de amparo a essa abertura; sem atitudes concretas, qualquer defesa é vazia. A fuga em massa de figuras públicas para as redes é nociva pela sua unilateralidade, mesmo que nas caixas de comentários as críticas fervilhem.
É a presença atuante do jornalismo que garante a transparência dos processos democráticos, por se antecipar a desmandos e autoritarismos. Representantes eleitos têm o dever de prestar contas e responder por seus atos. Na internet, é simples: basta ignorar os comentários. Acaba sendo cômodo demais para quem está no poder. À imprensa, cabe provocar um saudável desconforto.

Tópicos Relacionados

A Gazeta opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados