Governador Paulo Hartung pode ser candidato à reeleição

PH está reunido com aliados para discutir sua candidatura à reeleição Crédito: Gazeta Online

O governador Paulo Hartung está reunido com aliados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (24) para anunciar que deve concorrer à reeleição. PH ficou preocupado com a divisão do seu grupo político, resolveu reconsiderar sua decisão e deve assumir sua candidatura.

O mercado político está agitado. O clima é de euforia entre os governistas. PH chamou alguns aliados próximos para comunicar sua decisão. Neste momento lideranças do PDT, MDB, PSDB, PRB e de outros partidos estão reunidos com o governador. O anúncio oficial pode ser hoje à tarde.

O presidenciável Geraldo Alckmin, segundo fontes do governo, ligou para Hartung hoje e disse que o PSDB vai apoiar a reeleição do governador. Os tucanos, inclusive o senador Ricardo Ferraço, estavam acertados com Casagrande.