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Leonel Ximenes

Governador Paulo Hartung pode ser candidato à reeleição

PH ficou preocupado com a divisão do seu grupo político, resolveu reconsiderar sua decisão e deve assumir sua candidatura

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:20

Públicado em 

24 jul 2018 às 12:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

PH está reunido com aliados para discutir sua candidatura à reeleição Crédito: Gazeta Online
O governador Paulo Hartung está reunido com aliados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (24) para anunciar que deve concorrer à reeleição. PH ficou preocupado com a divisão do seu grupo político, resolveu reconsiderar sua decisão  e deve assumir sua candidatura.
O mercado político está agitado. O clima é de euforia entre os governistas. PH chamou alguns aliados próximos para comunicar sua decisão. Neste momento lideranças do PDT, MDB, PSDB, PRB e de outros partidos estão reunidos com o governador. O anúncio oficial pode ser hoje à tarde. 
O presidenciável Geraldo Alckmin, segundo fontes do governo, ligou para Hartung hoje e disse que o PSDB vai apoiar a reeleição do governador. Os tucanos, inclusive o senador Ricardo Ferraço, estavam acertados com Casagrande.
O Blog perguntou ao governador, por WhatsApp, se ele confirma sua candidatura à reeleição. PH leu a mensagem, mas preferiu não se manifestar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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