Governador Paulo Hartung confirma que não será candidato

Governador Paulo Hartung manteve a decisão de não concorrer à reeleição Crédito: Kaique Dias

O governador Paulo Hartung acaba de confirmar ao Blog que não será mesmo candidato à reeleição. Hartung disse que os motivos que o levaram a desistir da reeleição, expostos há pouco mais de duas semanas, permanecem. No dia 10 de julho, em entrevista coletiva, PH afirmou que "estava na hora de passar o bastão" e que quatro mandatos "era exagero".

Perguntado se estava sereno e tranquilo com a decisão que tomou, Hartung reafirmou: "Desde 9 de julho". Foi a data que decidiu com seus aliados que não seria candidato. Sugere que ele não cogitava do recuo, apesar da intensa movimentação de aliados ontem, que garantiram que PH tinha "desistido de desistir" de concorrer à reeleição.

Perguntado se o governo teria um candidato à sua sucessão, Hartung preferiu não declinar nomes. Agora resta saber como seus aliados vão se comportar na eleição. Parte deles, como o senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), reafirmaram que vão apoiar o ex-governador Renato Casagrande.

Reação

Neucimar Fraga, do PSD, foi informado pelo Blog da confirmação da desistência do governador. "Vamos respeitar a decisão dele e continuar as negociações para a eleição". Um dos mais ativos articuladores da candidatura de PH, Neucimar disse que seu partido apoia agora Aridelmo Teixeira, do PTB, desde que ele consiga agregar mais partidos para fazer boas alianças proporcionais. "Ele é o mais preparado", elogiou.

Neucimar afirmou também que o PSD não descarta a candidatura Casagrande: "Não vetamos ninguém. O Renato agora é favorito, mas poderá ser prejudicado por uma candidatura nova, com a do Aridelmo".