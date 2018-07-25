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Leonel Ximenes

Governador Paulo Hartung confirma que não será candidato

PH manteve a decisão de não disputar a reeleição

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 11:38

Públicado em 

25 jul 2018 às 11:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governador Paulo Hartung manteve a decisão de não concorrer à reeleição Crédito: Kaique Dias
O governador Paulo Hartung acaba de confirmar ao Blog que não será mesmo candidato à reeleição. Hartung disse que os motivos que o levaram a desistir da reeleição, expostos há pouco mais de duas semanas, permanecem. No dia 10 de julho, em entrevista coletiva, PH afirmou que "estava na hora de passar o bastão" e que quatro mandatos "era exagero".
Perguntado se estava sereno e tranquilo com a decisão que tomou, Hartung reafirmou: "Desde 9 de julho". Foi a data que decidiu com seus aliados que não seria candidato. Sugere  que ele não cogitava do recuo, apesar da intensa movimentação de aliados ontem, que garantiram que PH tinha "desistido de desistir" de concorrer à reeleição.
Perguntado se o governo teria um candidato à sua sucessão, Hartung preferiu não declinar nomes. Agora resta saber como seus aliados vão se comportar na eleição. Parte deles, como o senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), reafirmaram que vão apoiar o ex-governador Renato Casagrande.
Reação
Neucimar Fraga, do PSD, foi informado pelo Blog da confirmação da desistência do governador. "Vamos respeitar a decisão dele e continuar as negociações para a eleição". Um dos mais ativos articuladores da candidatura de PH, Neucimar disse que seu partido apoia agora Aridelmo Teixeira, do PTB, desde que ele consiga agregar mais partidos para fazer boas alianças proporcionais. "Ele é o mais preparado", elogiou. 
Neucimar afirmou também que o PSD não descarta a candidatura Casagrande: "Não vetamos ninguém. O Renato agora é favorito, mas poderá ser prejudicado por uma candidatura nova, com a do Aridelmo". 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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