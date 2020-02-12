Gordofobia vira assunto no BBB20

Babu e Victor Hugo não são escolhidos para as provas de resistência Crédito: Divulgação

O Big Brother Brasil está com tudo! Não é à toa que muitos dos assuntos discutidos no programa acabam indo para o trend topics do twitter. Essa semana, por exemplo, Babu levantou a questão “gordofobia" com os colegas de confinamento, depois de ter passado por uma situação de discriminação no jogo.

Ao realizarem a prova do líder, o ator, juntamente com seu colega Victor Hugo - os dois participantes "maiores" da edição - ficaram por último e não foram escolhidos pelos demais colegas. Babu disse que a gordofobia é algo que só quem sente sabe. Mas seus colegas não concordaram, dizendo Babu não havia sofrido gordofobia por parte deles e que era uma opnião isolada do participante.

Essa edição do programa tem levantado questões de machismo, feminismo e sororidade, por que, então, não falar de gordofobia também? Por que Babu foi ignorado em seu discurso? Por que seus colegas não lhe deram a chance de ser ouvido, apenas ignoraram sua bandeira?

Por que “ GORDOFOBIA” ainda é tratada como uma discriminação isolada, que não é levada a sério como deveria, e para muitos não passa de uma jogada de marketing de determinados movimentos? Um ponto muito esclarecedor, feito pela ativista Alexandra Gurgel no canal Alexandrismos, é que pela primeira vez em um reality show a pauta "corpo e aceitação" é abordada por um homem e não por uma mulher.

Mas Babu, homem gordo, negro e periférico não tem conseguido atingir seus colegas para que seja devidamente ouvido. As redes sociais estão divididas sobre o discurso dele e sobre o fato de ele ter sido excluído pelos concorrentes por conta de seu peso. Alguns acreditam ser uma jogada vitimista e outros realmente apoiam os sentimentos de Babu. Afinal ele sofreu ou não gordofobia?

Babu falou com os colegas que se sentiu mal e que sofreu gordofobia, mas foi ignorado Crédito: Divulgação

Se eu digo que sofri gordofobia , eu, de fato, senti. Questionar a dor e a presença ou ausência de discriminação não é aceitável. Babu foi muito claro ao afirmar que só sabe quem sente. A melhor maneira de entender a dor do outro é ouvi-lo! O ideal é se colocar na posição de querer entender e compreender o que se passa, e se colocar disposto ao crescimento e a mudança, mesmo que sua opnião ainda seja contrária.

As piores justificativas quando nos deparamos com situações de discriminação de qualquer natureza são: “Mas eu tenho um amigo gordo”. Ou: “Na minha famíia tem pessoas negras”... Frases como essas não são justificativas plausíveis, são apenas confirmações sobre a sua falta de empatia pelo próximo.