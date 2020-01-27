Globeleza vai circular pelo Camarote Zig Zag no Carnaval de Vix

A bailarina Erika Moura, que representa pelo sexto ano seguido a musa do Carnaval Globeleza da Rede Globo, marcará presença no Camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, no Carnaval de Vitória 2020. Os desfiles movimentam o Sambão do Povo nos dias 14 e 15 de fevereiro. A vinheta do Carnaval Globeleza 2020 está no ar desde o último dia 12 de janeiro e marca uma celebração aos vários ritmos do carnaval no país. Carnaval de rua, escolas de samba, maracatu, afoxé, frevo e festas do boi estão representados no vídeo, que neste ano celebra a diversidade e a sustentabilidade. A Globeleza aparece na telinha vestindo as fantasias de madrinha da bateria, festa do boi e afoxé.
DIRETO DO "JOGO DE PANELAS" PARA A FOLIA
Nosso Rômulo Pegoretti, vencedor do Jogo de Panelas ES, do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga também vai circular pelo Camarote Zig Zag.
SAMBA NO PÉ
Instrutor da Escola de Dança Carlinhos de Jesus e 1º Mestre-Sala da Mocidade Unida da Glória (MUG), Juliander Agrizzi comanda o workshop "Samba no Pé", de 27 a 30 deste mês, no Balé da Ilha.
MODA E ASTROLOGIA
Julia Bottecchia convida para o lançamento de sua Galeria Desapegue nesta terça, 28, na Praia do Canto. Além de exposição de obras da artista Babi Nunes, está marcado um bate-papo com a astróloga Sara Ribeiro, que vem fazendo sucesso com previsões astrológicas no Instagram.
DICA DE VIAGEM/ Carnaval na República Tcheca
O carnaval é festejado em quase todos os lugares da República Tcheca, mas na região de Hlinsko o costume é mantido há mais de 100 anos. A tradição pagã sobrevive até hoje graças às famílias, que a passam de geração em geração. Também graças a eles é esse costume inscrito na lista da Unesco como patrimônio intangível. As peregrinações de carnaval nesta área têm suas regras claras. Cada casa é visitada sucessivamente e recebida com doces e álcool, o que representa o desejo de sorte e saúde durante todo o ano. As festividades começam no último final de semana de janeiro e se estendem até 3 de março. Você também pode visitar o museu ao ar livre Veselý Kopec para aprender mais sobre a história dessas festas e ver uma coleção de máscaras tradicionais.