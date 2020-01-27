Globeleza vai circular pelo Camarote Zig Zag no Carnaval de Vix

O carnaval é festejado em quase todos os lugares da República Tcheca, mas na região de Hlinsko o costume é mantido há mais de 100 anos. A tradição pagã sobrevive até hoje graças às famílias, que a passam de geração em geração. Também graças a eles é esse costume inscrito na lista da Unesco como patrimônio intangível. As peregrinações de carnaval nesta área têm suas regras claras. Cada casa é visitada sucessivamente e recebida com doces e álcool, o que representa o desejo de sorte e saúde durante todo o ano. As festividades começam no último final de semana de janeiro e se estendem até 3 de março. Você também pode visitar o museu ao ar livre Veselý Kopec para aprender mais sobre a história dessas festas e ver uma coleção de máscaras tradicionais.