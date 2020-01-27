Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Globeleza vai circular pelo Camarote Zig Zag no Carnaval de Vix
Renata Rasseli

Globeleza vai circular pelo Camarote Zig Zag no Carnaval de Vix

A dançarina Erika Moura marcará presença no espaço badalado da Rede Gazeta no Sambão do Povo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 03:00

Públicado em 

27 jan 2020 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Globeleza Erika Moura Crédito: Fabio Rocha
A bailarina Erika Moura, que representa pelo sexto ano seguido a musa do Carnaval Globeleza  da Rede Globo, marcará presença no Camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, no Carnaval de Vitória 2020. Os desfiles movimentam o Sambão do Povo nos dias 14 e 15 de fevereiro. A vinheta do Carnaval Globeleza 2020 está no ar desde o último dia 12 de janeiro e marca uma celebração aos vários ritmos do carnaval no país. Carnaval de rua, escolas de samba, maracatu, afoxé, frevo e festas do boi estão representados no vídeo, que neste ano celebra a diversidade e a sustentabilidade. A Globeleza aparece na telinha vestindo as fantasias de madrinha da bateria, festa do boi e afoxé. 
Globeleza Erika Moura Crédito: Fabio Rocha
Globeleza Erika Moura Crédito: Fabio Rocha
Globeleza Erika Moura Crédito: Fabio Rocha

Veja Também

Especial sobre Carnaval de Vitória estreia na TV Gazeta

Carnaval: Piedade vai homenagear Papa Francisco e Chico Xavier

Carnaval 2020: Vem aí a 4ª edição do famoso Baile Secreto

DIRETO DO "JOGO DE PANELAS" PARA A FOLIA

Rômulo Pegoretti, vencedor do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda
Nosso Rômulo Pegoretti, vencedor do Jogo de Panelas ES, do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga também vai circular pelo Camarote Zig Zag

SAMBA NO PÉ

Instrutor da Escola de Dança Carlinhos de Jesus e 1º Mestre-Sala da Mocidade Unida da Glória (MUG), Juliander Agrizzi comanda o workshop "Samba no Pé", de 27 a 30 deste mês, no Balé da Ilha. 

MODA E ASTROLOGIA

Julia Bottecchia convida para o lançamento de sua Galeria Desapegue nesta terça, 28, na Praia do Canto. Além de exposição de obras da artista Babi Nunes, está marcado um bate-papo com a astróloga Sara Ribeiro, que vem fazendo sucesso com previsões astrológicas no Instagram.

DICA DE VIAGEM/ Carnaval na República Tcheca

Carnaval da República Tcheca Crédito: Divulgação
O carnaval é festejado em quase todos os lugares da República Tcheca, mas na região de Hlinsko o costume é mantido há mais de 100 anos. A tradição pagã sobrevive até hoje graças às famílias, que a passam de geração em geração. Também graças a eles é esse costume inscrito na lista da Unesco como patrimônio intangível. As peregrinações de carnaval nesta área têm suas regras claras. Cada casa é visitada sucessivamente e recebida com doces e álcool, o que representa o desejo de sorte e saúde durante todo o ano. As festividades começam no último final de semana de janeiro e se estendem até 3 de março. Você também pode visitar o museu ao ar livre Veselý Kopec para aprender mais sobre a história dessas festas e ver uma coleção de máscaras tradicionais.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Camarote zig zag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados