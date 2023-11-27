Web Summit Lisboa 2023: veja insights sobre educação e ecossistema e inovação

Nilton Sagrilo, CEO da edtech Gama Ensino, no Web Summit Lisboa Crédito: Acervo pessoal

Palestrantes, especialistas, investidores, players do mercado de inovação e muito, muito conhecimento. Esse é só um breve resumo do que foi o o Web Summit Lisboa 2023, que aconteceu entre os dias 11 e 16 de novembro, em Portugal, reunindo mais de 70 mil pessoas. E onde tem oportunidade de conexão tem o quê? Sim, capixaba! Nilton Sagrilo, CEO da Gama Ensino - startup do ES dedicada a uma educação disruptiva - compartilha com A Gazeta seus insights pós-evento, tratando de inteligência artificial (IA) até sustentabilidade. Confira o bate-papo a seguir:

Como foi sua experiência no Web Summit Lisboa? De quais painéis você participou?

A experiência foi extraordinária, destacando-se pela diversidade e riqueza dos temas abordados. Desde IA, à sustentabilidade, padrões de consumo de mídias digitais e futebol onde os Ídolos da Seleção Brasileira, Roberto Carlos e Gilberto Silva contaram um pouco de suas histórias.

Como você acha que o evento contribuiu para o debate na área da educação de modo geral?

O evento contribuiu significativamente para o debate na área da educação, especialmente com sessões dedicadas a temas como a intersecção da tecnologia com a educação. A abordagem de tópicos como inteligência artificial e aprendizagem automática forneceu insights valiosos sobre como essas tecnologias podem ser aplicadas no campo. O que mais me chamou atenção foi iniciativas focadas na educação básica, em países subdesenvolvidos, como a Gamoteca do empreendedor Atish, plataforma para criação de jogos de aprendizagem de realidade mista.

Dá pra trazer algum aprendizado de lá para ser aplicado aqui no ES e na Gama Ensino?

Sim, obtive vários insights valiosos, especialmente sobre a importância de um ecossistema de inovação tecnológica e investimento para o desenvolvimento de startups. Em uma das palestras sobre tendências do mercado de Venture Capital (capital de risco) vi um uma ligação clara entre as regiões com ecossistemas de venture capital desenvolvido versus quantidade de empresas e unicórnios nascidas nesses lugares. Acredito que estamos caminhando para isso principalmente com a quantidade de empresas que estão nascendo aqui, e boas iniciativas como a do fundo soberano.

Pensando em startups, como foi a disseminação de conteúdo por lá?

A disseminação de conteúdo foi muito eficaz, e ampla. Foquei em conhecer empresas que atuassem com educação e ferramentas de inteligência artificial. Porém haviam empresas dos mais diversos aspectos diferentes. As startups apresentaram suas propostas tecnológicas, demonstrando como a inovação pode ser aplicada para resolver problemas globais, desde a alteração climática até a transição energética. Isso foi uma fonte de inspiração para novas abordagens de conteúdo na minha startup.

Teria algo que você queira destacar sobre qualquer aspecto do evento ou sobre a sua experiência?