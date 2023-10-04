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InsightES

Semana de Inovação Capixaba traz colaborações como peça-chave para o mercado

Promovido pela Rede Gazeta, evento que acontece nos dias 16, 18, 19 e 20 de outubro vai reunir especialistas e academia para troca de experiências sobre atualidades do setor

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 16:18

WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

04 out 2023 às 16:18
InsightES: Semana Inovação Capixaba é um evento gratuito promovido pela Rede Gazeta que reúne renomados especialistas do mercado de inovação, empreendedorismo e tecnologia
InsightES - Semana de Inovação Capixaba é um evento gratuito promovido pela Rede Gazeta que reúne renomados especialistas do mercado de inovação, empreendedorismo e tecnologia Crédito: Divulgação
Vem aí a InsightES – Semana de Inovação Capixaba, uma oportunidade de discutir ideias, conhecer cenários de futuro e trocar experiências entre estudantes, especialistas e empresas que têm dialogado com ambientes de inovação no Espírito Santo e no Brasil. Promovida pelo Fonte Hub, da Rede Gazeta, a programação vai trazer a Vitória, entre os dias 16, 18, 19 e 20 de outubro, a diretora de Negócios Varejo da TV Globo, Tatiana Souza, e o head de Inovação do Hospital Albert Einstein, Rodrigo Demarch, entre outros palestrantes.
A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, explica que o evento vem com a proposta de criar espaços para discussões construtivas sobre tendências, desafios e oportunidades. “Vamos ter parceiros de referência nacional para inspirar e impulsionar novas soluções e assim colaborar para integração e o fortalecimento do ecossistema capixaba de inovação. Faz parte do propósito do Fonte contribuir para a integração e o fortalecimento do ecossistema capixaba de inovação, através de sua vocação em comunicação”, destacou.
A InsightES pretende reunir empresários, estudantes e profissionais que buscam se desenvolver para lidar com inovação. Por meio de workshops, painéis e palestras serão abordados temas relacionados a diversas áreas do mercado como o papel dos influenciadores digitais na percepção do público, inovação do varejo, desafios e oportunidades do ecossistema de inovação capixaba, por exemplo.
Dia nacional da inovação
O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, destaca que o evento será realizado na semana em que se comemora o Dia da Inovação – 19 de outubro –, um momento oportuno para trazer a discussão de temas relevantes na área, além de compartilhar conhecimentos. “A InsightES celebra esse dia e desempenha um papel crucial no fortalecimento e integração do ecossistema. O evento vai oferecer oportunidades valiosas para os profissionais de diversas áreas se conectem e colaborem, promovendo o compartilhamento de conhecimento, inspirando a busca por soluções criativas em diferentes segmentos. Essa colaboração interdisciplinar é um pilar fundamental da inovação”, destacou.
Conheça a programação e garanta a sua vaga: Clique aqui para conferir.

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