Semana de Inovação Capixaba traz colaborações como peça-chave para o mercado

InsightES - Semana de Inovação Capixaba é um evento gratuito promovido pela Rede Gazeta que reúne renomados especialistas do mercado de inovação, empreendedorismo e tecnologia Crédito: Divulgação

Vem aí a InsightES – Semana de Inovação Capixaba, uma oportunidade de discutir ideias, conhecer cenários de futuro e trocar experiências entre estudantes, especialistas e empresas que têm dialogado com ambientes de inovação no Espírito Santo e no Brasil. Promovida pelo Fonte Hub, da Rede Gazeta, a programação vai trazer a Vitória, entre os dias 16, 18, 19 e 20 de outubro, a diretora de Negócios Varejo da TV Globo, Tatiana Souza, e o head de Inovação do Hospital Albert Einstein, Rodrigo Demarch, entre outros palestrantes.

A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, explica que o evento vem com a proposta de criar espaços para discussões construtivas sobre tendências, desafios e oportunidades. “Vamos ter parceiros de referência nacional para inspirar e impulsionar novas soluções e assim colaborar para integração e o fortalecimento do ecossistema capixaba de inovação. Faz parte do propósito do Fonte contribuir para a integração e o fortalecimento do ecossistema capixaba de inovação, através de sua vocação em comunicação”, destacou.

A InsightES pretende reunir empresários, estudantes e profissionais que buscam se desenvolver para lidar com inovação. Por meio de workshops, painéis e palestras serão abordados temas relacionados a diversas áreas do mercado como o papel dos influenciadores digitais na percepção do público, inovação do varejo, desafios e oportunidades do ecossistema de inovação capixaba, por exemplo.

Dia nacional da inovação