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Inovação

Rede Gazeta é reconhecida com Prêmio Inovação, do Hub Base 27

O reconhecimento é uma homenagem à empresa que mais se destacou na comunidade do hub, de acordo com resultados obtidos por meio da inovação em 2023
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

01 dez 2023 às 17:07

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 17:07

O reconhecimento é uma homenagem à empresa que mais se destacou na comunidade do hub Base27
O reconhecimento é uma homenagem à empresa que mais se destacou na comunidade do hub Base27 Crédito: Divulgação Base27
Ações e projetos que fomentam a cultura de inovação fazem parte dos propósitos que norteiam a Rede Gazeta, sobretudo nos últimos dois anos, desde a criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios. E esses esforços começam a dar frutos cada vez mais visíveis: na noite da última quinta-feira (30), o Hub Base27 premiou a Rede Gazeta em mais uma edição do Prêmio Base27 de Inovação.
Essa é uma homenagem às empresas que mais se destacaram na comunidade do hub, de acordo com seus resultados obtidos através da inovação. A Rede foi a vencedora na categoria “Básica”.
“É a segunda edição do prêmio que ocorre desde o ano passado e o propósito é reconhecer e celebrar as conquistas alcançadas através dos projetos e investimentos feitos em inovação durante o ano, além de considerar o envolvimento da liderança da empresa, a visibilidade e relacionamento com todo ecossistema”, explica a head de Inovação do Base27, Pollyana Rosa.
A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, destaca que a empresa tem buscado se reinventar constantemente numa trajetória de 95 anos evolutiva e cada vez mais estratégica. “Estamos no início da jornada do modelo hoje aplicado, buscando evolução constante, e o reconhecimento nos estimula a seguir em frente com muita responsabilidade e consciência de que há muito trabalho pela frente, com todo o time Rede Gazeta”, frisou Letícia que complementou agradecendo todo o time da empresa.
Iniciativas de inovação na Rede
O Fonte, o hub de inovação da Rede Gazeta, também cumpriu um papel importante para fomentar a inovação na empresa: durante o ano foram 98 iniciativas entre pitches, eventos, workshop e oficinas, dentre outras ações, movimentando 1.098 pessoas durante esse período.
A coordenadora do Fonte, Patrícia Lino, também esteve na cerimônia de premiação do Base27 e explicou que nesse ano teve início uma forte jornada de conexão e colaboração com o ecossistema, para entender melhor os desafios e iniciativas do mercado. “O resultado foi um ano incrível e com muitas visitas, benchmarkings, oficinas, pitches, eventos de impacto, como o Download do SXSW, o Download do Web Summit, a InsigthES, entre outros, além de muitas iniciativas e avanços nos nossos estúdios de videocast e cenários digitais. O prêmio, sem dúvida é um feliz reconhecimento para nos mostrar que estamos no caminho, e que podemos ainda mais!”, concluiu

Rede Gazeta é reconhecida com Prêmio Inovação, do Hub Base 27

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