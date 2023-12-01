Rede Gazeta é reconhecida com Prêmio Inovação, do Hub Base 27

O reconhecimento é uma homenagem à empresa que mais se destacou na comunidade do hub Base27 Crédito: Divulgação Base27

Ações e projetos que fomentam a cultura de inovação fazem parte dos propósitos que norteiam a Rede Gazeta, sobretudo nos últimos dois anos, desde a criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios. E esses esforços começam a dar frutos cada vez mais visíveis: na noite da última quinta-feira (30), o Hub Base27 premiou a Rede Gazeta em mais uma edição do Prêmio Base27 de Inovação.

Essa é uma homenagem às empresas que mais se destacaram na comunidade do hub, de acordo com seus resultados obtidos através da inovação. A Rede foi a vencedora na categoria “Básica”.

“É a segunda edição do prêmio que ocorre desde o ano passado e o propósito é reconhecer e celebrar as conquistas alcançadas através dos projetos e investimentos feitos em inovação durante o ano, além de considerar o envolvimento da liderança da empresa, a visibilidade e relacionamento com todo ecossistema”, explica a head de Inovação do Base27, Pollyana Rosa.

A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, destaca que a empresa tem buscado se reinventar constantemente numa trajetória de 95 anos evolutiva e cada vez mais estratégica. “Estamos no início da jornada do modelo hoje aplicado, buscando evolução constante, e o reconhecimento nos estimula a seguir em frente com muita responsabilidade e consciência de que há muito trabalho pela frente, com todo o time Rede Gazeta”, frisou Letícia que complementou agradecendo todo o time da empresa.

Iniciativas de inovação na Rede

O Fonte, o hub de inovação da Rede Gazeta, também cumpriu um papel importante para fomentar a inovação na empresa: durante o ano foram 98 iniciativas entre pitches, eventos, workshop e oficinas, dentre outras ações, movimentando 1.098 pessoas durante esse período.

A coordenadora do Fonte, Patrícia Lino, também esteve na cerimônia de premiação do Base27 e explicou que nesse ano teve início uma forte jornada de conexão e colaboração com o ecossistema, para entender melhor os desafios e iniciativas do mercado. “O resultado foi um ano incrível e com muitas visitas, benchmarkings, oficinas, pitches, eventos de impacto, como o Download do SXSW, o Download do Web Summit, a InsigthES, entre outros, além de muitas iniciativas e avanços nos nossos estúdios de videocast e cenários digitais. O prêmio, sem dúvida é um feliz reconhecimento para nos mostrar que estamos no caminho, e que podemos ainda mais!”, concluiu