Painel beneficente debate inovação e estratégias para impulsionar carreiras

Promovido pela Junior Achievement no Espírito Santo (JAES), o evento, que tem caráter beneficente, acontecerá no Auditório da Rede Gazeta Crédito: Arte Junior Achievement no Espírito Santo (JAES)

O futuro do trabalho está sendo moldado por transformações impulsionadas pela inovação em todas as áreas profissionais. Adaptabilidade, aprendizado contínuo e novas formas de atuação são essenciais para se manter relevante. Mas, afinal, o que significa inovar na carreira? Essa é uma das perguntas-chave do painel "Inovação na Prática: Como destravar seu potencial inovativo para aumentar sua competitividade no mercado", que acontece no próximo dia 19.

Promovido pela Junior Achievement no Espírito Santo (JAES), o evento, que tem caráter beneficente, acontecerá no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, a partir das 9h, reunindo profissionais de destaque no cenário nacional e local.

Entre os convidados, está Pedro Englert, presidente da JA Brasil e sócio da NV Capital, referência nacional em inovação e empreendedorismo. Também estarão presentes Tatiana Tristão, do Grupo Tristão; Patrícia Lino, gerente de Inovação da Rede Gazeta; Marcio Goicoechea, da Meta X e Pastinha; Denis Ferrari, da Azys Inovação; e Marcelo Braga, da Liga de Marketing. Juntos, eles compartilharão insights sobre como desenvolver uma mentalidade inovadora, identificar oportunidades e aplicar estratégias para impulsionar carreiras e negócios.

Egressa do projeto Miniempresa da JAES, a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, afirma que essa experiência torna sua participação no evento ainda mais especial. “O painel será uma oportunidade incrível para debater liderança e inovação na prática, promovendo trocas valiosas entre grandes nomes do mercado e ampliando a visão dos participantes para novas possibilidades. Mas, além do aprendizado e do networking, o evento tem um propósito ainda maior: contribuir para a formação e o desenvolvimento de jovens talentos, impulsionando a transformação social no Espírito Santo”, complementa.

De acordo com a diretora executiva da JAES, Marcella Amorim, “o painel beneficente surge para contribuir com a manutenção e expansão da associação, potencializando os espaços de interação entre diversos profissionais, empresários e entusiastas da causa, transformando a vida de jovens capixabas”.

O valor das inscrições será destinado à manutenção e expansão da entidade.

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