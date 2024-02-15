Gazeta for Startups: programa de benefícios da Rede Gazeta movimenta mais de R$ 1 milhão no primeiro ciclo

Coworking do Fonte Hub Crédito: Carlos Alberto

A inauguração do Fonte Hub, em 2022, deu continuidade ao processo de aproximação e conexão entre a Rede Gazeta e o ecossistema de inovação capixaba. Para fortalecer essa trilha, e inspirado por grandes cases de sucesso de empresas como Microsoft, Dell e Zendesk, o grupo de comunicação lançou para o mercado um programa de benefícios voltado a empreendimentos emergentes, o Gazeta for Startups.

O programa consiste em oferecer um conjunto de benefícios em comunicação e mídia para seus clientes, além de aproximação e acesso aos agentes do mercado. Soma-se ao pacote de vantagens participação em treinamentos de comunicação, networking com profissionais da imprensa e condições diferenciadas para que startups se tornem residentes no Fonte Hub, em Vitória, no mesmo prédio onde estão A Gazeta, TV Gazeta e CBN Vitória.

No primeiro ano, o Gazeta for Startups já movimentou mais de R$1 milhão de reais. Hoje, 10 empresas e startups já usufruem dos benefícios do programa.

A coordenadora do Fonte Hub, Patrícia Lino, detalha o projeto: "O Gazeta for Startups nasce com o propósito de apoiar as startups no desenvolvimento e no acesso ao mercado capixaba. A Rede Gazeta é o único grupo de comunicação presente em todo o Estado, e com soluções em mídias on e offline. Além disso, temos uma rede de relacionamento e conhecimento para comunicação, tanto interno, quanto externo, que podem ser postos como diferenciais para quem está no mercado".

Para que o projeto fosse desenvolvido, foi necessário um trabalho multidisciplinar na empresa, contando com o auxílio da área de Produto Digital, Mercado e do Estúdio Gazeta, por exemplo. Todo trabalho gerou resultados tanto para a empresa, que conseguiu gerar faturamento direto e indireto com a iniciativa, quanto para as empresas que fazem parte do programa com estratégias desenhadas sob medida para atender às suas necessidades.

O que dizem os CEOs das startups:

Atualmente, startups de diversos segmentos participam do programa, desde tributação médica até mercado da educação. Os resultados reais são compartilhados pelos próprios CEOs e fundadores das startups participantes, como é o caso da Patrícia do Val Lima, CEO da startup Easybee. "A importância do Fonte hub na Rede Gazeta é muito significativo, especialmente para startups. Primeiramente, o auxílio profissional em publicidade oferecido é um fator crucial, pois a publicidade eficaz é vital para o crescimento e sucesso de uma empresa emergente. Isso possibilitou o nosso crescimento com a duplicação das vendas", explicou.

Patrícia destaca ainda que a interligação com outras startups dentro do Fonte Hub cria um ambiente de colaboração e networking: “Isso permite que as startups compartilhem conhecimentos, experiências e possivelmente desenvolvam parcerias estratégicas”.

Patrícia do Val, CEO da startup EasyBee Crédito: Carlos Alberto Silva

Para João Henrique Bohn Zanoni, CEO da startup Acerte Smart Tax, também houve resultados positivos ao participar do programa, como maior acesso ao mercado. "Creio que estar no Fonte tem dois diferenciais: o primeiro é a horizontalidade, que permite acesso aos mais diferentes tipos de negócios, assim, abre muito o olhar para as soluções, acredito que esse seja um elemento muito importante. O segundo diferencial é a verticalidade, porque eu chamo esse diferencial de vertical? Porque às vezes nós precisamos acessar lugares que são mais difíceis de ser acessados, chegar a quem tem poder de decisão nas empresas e apresentar nossas soluções e produtos", explicou.

Em 2024 tem mais Gazeta for Startups

Após o sucesso do primeiro ano, Patrícia Lino já sinaliza que as expectativas para este ano são de estender os serviços para aumentar o nosso leque de atuação e se aproximar cada vez mais de startups voltadas para a comunicação. “Nós queremos ampliar, trazer mais startups para o Fonte, voltadas para o nosso negócio de comunicação e também de outras áreas que necessitem de acesso ao mercado capixaba. Está sendo feito um trabalho em muitas mãos, da Rede Gazeta em colaboração com as startups residentes", finalizou.