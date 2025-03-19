Evento debate inovação e competitividade no mercado capixaba

A inovação como ferramenta de competitividade esteve no centro do debate promovido pela Junior Achievement Espírito Santo (JAES) nesta quarta-feira (19), no auditório da Rede Gazeta. O evento "Conecta JAES" reuniu lideranças empresariais para discutir estratégias de inovação e empreendedorismo no mercado capixaba.



O painel “Inovação na Prática: Como Destravar seu Potencial Inovativo para Aumentar sua Competitividade no Mercado” contou com a presença de Pedro Englert, presidente da JA Brasil e fundador da NVA Capital. Ex-aluno da organização, Englert compartilhou sua trajetória e destacou a importância da educação na formação profissional e na transformação social. “Mais que conhecimento técnico, é importante o comprometimento com os seus objetivos e o seu trabalho. O quanto você estará disposto para aprender e construir junto com a empresa que atua”, afirmou.



A mediação ficou por conta de Marcella Amorim, diretora executiva da JAES. Também participaram do painel Marcio Goicoechea, diretor da MetaX, Patrícia Lino, gerente de inovação da Rede Gazeta, Tatiana Tristão, vice-presidente da JAES e diretora administrativa do Grupo Tristão, Denis Ferrari, fundador da Azys Inovação, e Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing.



Durante sua fala, Patrícia Lino destacou as transformações tecnológicas pelas quais a Rede Gazeta passa sem perder sua credibilidade e seu papel como formador de opinião. Já Marcio Goicoechea compartilhou sua trajetória profissional, ressaltando que sua ascensão veio do aprendizado prático, passando por todas as etapas da empresa até chegar à liderança.



Tatiana Tristão abordou a importância de equilibrar inovação e tradição, citando a trajetória do Café Real, que completou 90 anos. “A inovação é uma ferramenta fundamental para seguirmos atuando no mercado, atenta às transformações e às necessidades da sociedade”, afirmou.

No segundo momento do painel, Denis Ferrari trouxe reflexões sobre a inovação como resposta aos desafios do Brasil. “A raiz da inovação são problemas relevantes. Temos muita gente motivada a resolvê-los, seja pelo impacto social, seja pelo impacto na própria vida”, disse. E acrescentou: “Se não começarmos a olhar para isso e a construir soluções e estratégias para o Brasil, continuaremos patinando em um país que tem um eterno potencial, mas que não o realiza para as futuras gerações”.

Já Marcelo Braga reforçou a importância do propósito no empreendedorismo e na inovação. “O grande olhar que nós todos estamos aqui é realmente sermos esses agentes inovadores, contínuos da educação, do conceito, do conteúdo e do conhecimento para que, de fato, as coisas mudem”, afirmou.