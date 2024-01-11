Ensino e inovação: as tendências para o mercado de educação para 2024

Perspectivas e inovações na educação para 2024 Crédito: Freepik

A educação tem se tornado cada vez mais flexível diante das transformações tecnológicas, principalmente nos cursos superiores e para os estudantes que recebem assistência para além das salas de aula. É possível perceber este movimento com a crescente oferta de cursos na modalidade de ensino a distância por diversas instituições, junto com o surgimento de edtechs, startups dedicadas ao mercado do ensino.

Com isso, o mercado tem se mostrado cada vez mais promissor, que para efeito de compreensão, segundo Censo Escolar da Educação Básica de 2022, foram registrados mais de 47 milhões de estudantes nesta fase escolar. Pensando nisso, ficar antenado nas principais tendências do segmento tem se mostrado importante.

Para Murilo Carvalho, CEO da edtech Luma, startup especialista em ensino individualizado, os estudantes terão o auxílio das IAs na sua jornada de desenvolvimento. "Para 2024, a tendência é que novas tecnologias muito utilizadas em outras áreas comecem a aumentar a sua aplicação, principalmente a disseminação das IAs, que irão permitir um olhar mais específico para cada aluno, permitindo maior personalização das soluções. A palavra para 2024 é ‘IA’", explicou.

Murilo Carvalho, CEO da edtech Luma Crédito: Divulgação

Sendo a Luma uma empresa que está na dianteira em relação à educação e tecnologia, a startup observa uma oportunidade no mercado. "O ensino personalizado se beneficia muito dessa tendência e nessa esteira a Luma lidera, além disso, estamos passando os efeitos da pandemia e os pais buscam soluções para as lacunas geradas nos alunos nesse período", destacou.

Para entender melhor:

Lorenzo Tessari, COO da edtech Gama Ensino, concorda com a construção de um plano de ensino a partir das necessidades e interesses de cada aluno. "Acredito que todas as tendências da educação caminham para a personalização do ensino. O setor educacional ainda olha para o passado e se estrutura sobre um modelo arcaico, mesmo com outros setores tendo avançado e inovando tanto", analisou.

Lorenzo Tessari, COO da Gama Ensino Crédito: Divulgação