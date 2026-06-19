Edital seleciona ideias inovadoras que podem receber até R$ 30 mil no ES

Pessoas com ideias inovadoras em áreas como educação, saúde, agricultura e comércio podem se inscrever, até o dia 30 de junho, no Programa Gênesis 2026, voltado às microrregiões Caparaó, Centro-Oeste, Central Sul, Noroeste, Rio Doce e Sudoeste Serrana. Realizada por meio de edital da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a iniciativa prevê oficinas, mentorias e apoio financeiro de até R$ 30 mil para soluções com potencial de virar negócios ou startups.





Segundo o edital, podem participar pessoas físicas com 18 anos ou mais que morem, estudem ou trabalhem em uma das microrregiões contempladas e que precisem de apoio técnico e financeiro para desenvolver suas ideias. Na Centro-Oeste, estão incluídos municípios como Colatina, Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Marilândia, Pancas, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, Alto Rio Novo, Vila Valério e São Gabriel da Palha.





A proposta é selecionar ideias em fase inicial e oferecer suporte para que os participantes consigam avaliar melhor a viabilidade das soluções. Ao longo da trilha de aprendizado, os inscritos terão acesso a capacitações sobre modelagem de negócios, validação de mercado, gestão, inovação e empreendedorismo.





Para o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina, Octávio Cavalari, o programa é uma oportunidade de aproximar a inovação de pessoas com diferentes formações e experiências.





“Um dos principais objetivos do Programa Gênesis é mostrar que inovação não é algo restrito a cientistas, pesquisadores ou empresários da área de tecnologia. O programa foi estruturado para acolher pessoas com diferentes perfis e níveis de experiência”, afirma.





Os finalistas participarão de uma segunda etapa, com novas atividades de capacitação e momentos de networking com empreendedores e investidores locais. Nessa fase, os projetos selecionados poderão receber aporte de até R$ 30 mil para desenvolvimento e execução das soluções.





Segundo Cavalari, a formação prevista no programa deve ajudar os participantes a aprimorar as propostas antes de colocá-las em prática.





“O objetivo é reduzir riscos, aprimorar os projetos e aumentar as chances de sucesso das iniciativas participantes”, diz o secretário.





As ideias que não forem selecionadas para as etapas finais poderão ser direcionadas a outros programas ou iniciativas de apoio ao empreendedorismo e à inovação, segundo a organização.





Mais informações sobre o cronograma e sobre a análise dos projetos podem ser encontradas no edital da Fapes.