Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares

Reveja o show dos campeões internacionais de ilusionismo Henry e Klauss

A apresentação marcou o lançamento do 18º Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 12:21
A dupla Henry e Klauss utiliza a magia e o mistério do ilusionismo com ferramentas tecnológicas para criar, diante dos nossos olhos, efeitos e ilusões que desafiam a compreensão e os sentidos do corpo humano.
Eles já se apresentaram em mais de dez países e ganharam vários prêmios internacionalmente reconhecidos: World Magic Seminar (EUA), International Magic Festival (China) e conquistaram as primeiras colocações em diversos Campeonatos Nacionais de Ilusionismo (Brasil, Argentina e Colômbia).

Arquivos & Anexos

VENCEDORES DO PRÊMIO GAZETA EMPRESARIAL LINHARES 2020

Clique e confira o resultado completo da pesquisa.
Tamanho do arquivo: 4mb
Baixar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados