Reveja o show dos campeões internacionais de ilusionismo Henry e Klauss

A dupla Henry e Klauss utiliza a magia e o mistério do ilusionismo com ferramentas tecnológicas para criar, diante dos nossos olhos, efeitos e ilusões que desafiam a compreensão e os sentidos do corpo humano.
Eles já se apresentaram em mais de dez países e ganharam vários prêmios internacionalmente reconhecidos: World Magic Seminar (EUA), International Magic Festival (China) e conquistaram as primeiras colocações em diversos Campeonatos Nacionais de Ilusionismo (Brasil, Argentina e Colômbia).
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VENCEDORES DO PRÊMIO GAZETA EMPRESARIAL LINHARES 2020
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