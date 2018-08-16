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  • Gás encanado vai ficar 8,79% mais caro para consumidores do ES
Beatriz Seixas

Gás encanado vai ficar 8,79% mais caro para consumidores do ES

Aumento vai impactar cerca de 51 mil clientes atendidos pela BR Distribuidora

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 14:11

Públicado em 

16 ago 2018 às 14:11
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Estado produz cerca de 11 milhões de m3 de gás natural por dia, mas só um terço é consumido aqui Crédito: Agência Petrobras | Divulgação
A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) autorizou a BR Distribuidora a reajustar o preço do gás natural comercializado no Estado. O aumento será de 13,94% no preço de venda do gás (molécula + transporte), o que irá representar um efeito médio de alta de 8,79% para os cerca de 51,7 mil consumidores residenciais, comerciais e industriais do Espírito Santo.
A elevação do valor, que consta no Diário Oficial desta quinta-feira (16), já está valendo e será retroativa a 1º de agosto deste ano. Ela é decorrente do aumento do preço de venda do gás aplicado pela supridora, no caso a Petrobras, à concessionária BR.
> ES recebe sinal positivo da Petrobras para acordo bilionário
Não é a primeira vez neste ano que os consumidores vão sentir a conta do gás encanado pesar no bolso. Em fevereiro, houve um reajuste de 6,3% na tarifa média do gás, fruto da alta no preço da molécula, que é fornecida pela Petrobras. 
O Espírito Santo conta com 462 quilômetros de rede de gás natural instalada em 13 municípios capixabas. O consumo médio mensal de gás no Estado em 2018 foi de 83 milhões de metros cúbicos (m³). Dos 51.792 consumidores, 51.075 são residenciais; 629 comerciais e 46 indústrias. Há ainda clientes nos segmentos de GNV (32), de climatização (5), cogeração (3), termelétrica (1) e matéria-prima (1).
> GNV: teste mostra como cilindro de gás suporta pressão em abastecimento

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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