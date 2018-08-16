Gás encanado vai ficar 8,79% mais caro para consumidores do ES

Estado produz cerca de 11 milhões de m3 de gás natural por dia, mas só um terço é consumido aqui Crédito: Agência Petrobras | Divulgação

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) autorizou a BR Distribuidora a reajustar o preço do gás natural comercializado no Estado. O aumento será de 13,94% no preço de venda do gás (molécula + transporte), o que irá representar um efeito médio de alta de 8,79% para os cerca de 51,7 mil consumidores residenciais, comerciais e industriais do Espírito Santo.

A elevação do valor, que consta no Diário Oficial desta quinta-feira (16), já está valendo e será retroativa a 1º de agosto deste ano. Ela é decorrente do aumento do preço de venda do gás aplicado pela supridora, no caso a Petrobras, à concessionária BR.

Não é a primeira vez neste ano que os consumidores vão sentir a conta do gás encanado pesar no bolso. Em fevereiro, houve um reajuste de 6,3% na tarifa média do gás, fruto da alta no preço da molécula, que é fornecida pela Petrobras.