Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Ganância no setor da saúde precisa de tratamento de emergência
Opinião da Gazeta

Ganância no setor da saúde precisa de tratamento de emergência

Venda de material cirúrgico que deveria ser descartado a hospitais privados, planos de saúde e médicos é uma irresponsabilidade com a vida dos pacientes

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 21:08

Públicado em 

29 jan 2018 às 21:08

Colunista

Mais do que um desabafo, as palavras da dona de casa Maria de Lourdes Cardoso resumem o sentimento de todo cidadão diante dos desdobramentos da Operação Lama Cirúrgica: “A gente luta para fazer (a cirurgia) e ainda passa umas coisas dessas. Sem saber, né? Então eu vou confiar em quem mais?”.
É a indagação que fica, diante da crise de confiança generalizada por que passamos. Denúncias de corrupção atingem a sociedade em cheio; há a consciência de que dinheiro público desviado acaba deixando de ir para quem realmente precisa. Mas a comercialização de material cirúrgico que deveria ser descartado a hospitais privados, planos de saúde e médicos torna essa causalidade ainda mais palpável.
A irresponsabilidade dos investigados nesse caso atinge uma área sensível e muito próxima da população. É a ganância colocando os pacientes em perigo, brincando com a saúde de pessoas que já estão vulneráveis por estarem passando por tratamentos médicos. São dramas pessoais a serem superados, e é inaceitável que, num momento de fragilidade, familiares e pacientes ainda tenham que se preocupar com a qualidade do material utilizado em possíveis cirurgias. Ninguém deveria passar por esse tipo de aflição.
Há muito com o que se indignar com as revelações feitas pelo “Fantástico”, em reportagem que teve apuração do jornalista Roger Santana, da TV Gazeta. As conexões internacionais mostram que o esquema pode ser ainda maior do que o denunciado, o que exige uma devassa nas relações entre empresários e profissionais da saúde que podem estar se beneficiando. Positivamente, a Polícia Federal já se uniu à Civil nas investigações.
É oportuno que entidades médicas tomem a frente e comprometam-se com uma investigação rigorosa. Práticas de saúde pautadas pela ética devem ser defendidas com unhas e dentes, porque a sociedade precisa se sentir amparada. É preciso punir com rigor os responsáveis por crimes tão covardes, para que a ida a um hospital não se torne ainda mais traumática do que já é.

Tópicos Relacionados

A Gazeta opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados