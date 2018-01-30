Ganância no setor da saúde precisa de tratamento de emergência

Mais do que um desabafo, as palavras da dona de casa Maria de Lourdes Cardoso resumem o sentimento de todo cidadão diante dos desdobramentos da Operação Lama Cirúrgica: “A gente luta para fazer (a cirurgia) e ainda passa umas coisas dessas. Sem saber, né? Então eu vou confiar em quem mais?”.

É a indagação que fica, diante da crise de confiança generalizada por que passamos. Denúncias de corrupção atingem a sociedade em cheio; há a consciência de que dinheiro público desviado acaba deixando de ir para quem realmente precisa. Mas a comercialização de material cirúrgico que deveria ser descartado a hospitais privados, planos de saúde e médicos torna essa causalidade ainda mais palpável.

A irresponsabilidade dos investigados nesse caso atinge uma área sensível e muito próxima da população. É a ganância colocando os pacientes em perigo, brincando com a saúde de pessoas que já estão vulneráveis por estarem passando por tratamentos médicos. São dramas pessoais a serem superados, e é inaceitável que, num momento de fragilidade, familiares e pacientes ainda tenham que se preocupar com a qualidade do material utilizado em possíveis cirurgias. Ninguém deveria passar por esse tipo de aflição.

Há muito com o que se indignar com as revelações feitas pelo “Fantástico”, em reportagem que teve apuração do jornalista Roger Santana, da TV Gazeta. As conexões internacionais mostram que o esquema pode ser ainda maior do que o denunciado, o que exige uma devassa nas relações entre empresários e profissionais da saúde que podem estar se beneficiando. Positivamente, a Polícia Federal já se uniu à Civil nas investigações.