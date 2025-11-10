Home
Zona Mista #58: Flamengo vence Santos e Palmeiras tropeça em partida contra Mirassol

Vinícius Lima, Camila Müller, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comentam a rodada do Brasileirão

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:18

O Zona Mista #58 chega com tudo nesta segunda-feira (10), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Santos, o tropeço  do Palmeiras diante do Mirassol, empate entre Cruzeiro e Fluminense, e derrota em casa do Vasco para o Juventude. Vinícius Lima, Camila Müller, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandam a resenha.

