Zona Mista #58: Flamengo vence Santos e Palmeiras tropeça em partida contra Mirassol

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:18
O Zona Mista #58 chega com tudo nesta segunda-feira (10), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Santos, o tropeço do Palmeiras diante do Mirassol, empate entre Cruzeiro e Fluminense, e derrota em casa do Vasco para o Juventude. Vinícius Lima, Camila Müller, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandam a resenha.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o