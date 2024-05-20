Zagueiro de 19 anos morre vítima de infarto antes de jogo no Pará

Afonso Rossa, de 19 anos, morreu na tarde de sábado (18) após sofrer um infarto antes da partida entre Água de Marabá, clube que defendia, e Carajás, pela Copa Pará sub-20.
Afonso passou mal logo após o almoço e sofreu uma parada cardíaca já no estádio Rosenão, em Paraupebas, onde seria a partida. O jogo foi adiado.
Imediatamente, Alemão -como era chamado- foi socorrido por uma ambulância, encaminhado a um hospital, mas não resistiu.
Natural de Porto Alegre, o jogador teve passagens por Jaú, Aimoré e São José, todos no Rio Grande do Sul.
A Federação Paraense de Futebol, o Águia de Marabá, e os demais clubes que ele defendeu emitiram notas de pesar.
O Águia de Marabá perde não só um jogador talentoso, mas também um jovem cheio de sonhos e potencial, cuja paixão pelo futebol inspirava a todos ao seu redor. A ausência de Afonso será sentida por todos os seus colegas de equipe, treinadores, amigos e familiares, que agora enfrentam um momento de imensa dor e luto.