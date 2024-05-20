Zagueiro de 19 anos morre vítima de infarto antes de jogo no Pará

Afonso Rossa, de 19 anos, morreu na tarde de sábado (18) após sofrer um infarto antes da partida entre Água de Marabá, clube que defendia, e Carajás, pela Copa Pará sub-20.

Afonso passou mal logo após o almoço e sofreu uma parada cardíaca já no estádio Rosenão, em Paraupebas, onde seria a partida. O jogo foi adiado.

Afonso Rossa morreu na tarde deste sábado, dia 18, após sofrer parada cardíaca Crédito: Reprodução

Imediatamente, Alemão -como era chamado- foi socorrido por uma ambulância, encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

Natural de Porto Alegre, o jogador teve passagens por Jaú, Aimoré e São José, todos no Rio Grande do Sul.

A Federação Paraense de Futebol, o Águia de Marabá, e os demais clubes que ele defendeu emitiram notas de pesar.