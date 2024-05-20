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Jogo foi adiado

Zagueiro de 19 anos morre vítima de infarto antes de jogo no Pará

Natural de Porto Alegre (RS), atleta tinha 19 anos e vinha defendendo a equipe paraense na competição de base

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 05:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2024 às 05:29
Afonso Rossa, de 19 anos, morreu na tarde de sábado (18) após sofrer um infarto antes da partida entre Água de Marabá, clube que defendia, e Carajás, pela Copa Pará sub-20.
Afonso passou mal logo após o almoço e sofreu uma parada cardíaca já no estádio Rosenão, em Paraupebas, onde seria a partida. O jogo foi adiado.
Afonso Rossa morreu na tarde deste sábado, dia 18, após sofrer parada cardíaca
Afonso Rossa morreu na tarde deste sábado, dia 18, após sofrer parada cardíaca Crédito: Reprodução
Imediatamente, Alemão -como era chamado- foi socorrido por uma ambulância, encaminhado a um hospital, mas não resistiu.
Natural de Porto Alegre, o jogador teve passagens por Jaú, Aimoré e São José, todos no Rio Grande do Sul.
A Federação Paraense de Futebol, o Águia de Marabá, e os demais clubes que ele defendeu emitiram notas de pesar.
O Águia de Marabá perde não só um jogador talentoso, mas também um jovem cheio de sonhos e potencial, cuja paixão pelo futebol inspirava a todos ao seu redor. A ausência de Afonso será sentida por todos os seus colegas de equipe, treinadores, amigos e familiares, que agora enfrentam um momento de imensa dor e luto.

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