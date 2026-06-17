Yoane Wissa, autor do 1º gol do Congo em Copas, usou rede social para se apresentar a federação

Yoane Wissa é o primeiro congolês a marcar em jogos de Copa do Mundo. O centroavante de 29 anos foi o autor do gol de empate do Congo, nesta quarta-feira (17), contra Portugal.





Nos minutos finais do primeiro tempo, ele completou de cabeça um cruzamento da direita para empatar a partida e dar números finais ao encontro. O jogo marca o retorno do país africano ao torneio, após 52 anos.

O atacante nasceu em Villeneuve-Saint-Georges, nos arredores de Paris, numa família da República Democrática do Congo.





Ele expressou a vontade de defender o país de seus país ainda quando jogava nas categorias de base do Châteauroux, aos 17 anos.





O jogador disse ter escrito, no Facebook. à Federação Congolesa de Futebol. "Me chamo Yoane Wissa, jogo no Châteauroux e quero representar o Congo. Não sei como fazer isso, mas poderiam certificar que as pessoas saibam disso", foi a mensagem, de acordo com o dito pelo próprio jogador numa entrevista.

O congolês é atleta do Newcastle, da Inglaterra. Antes, jogou ao lado do atacante da seleção brasileira Igor Thiago, no Brentford. Ele era o titular na posição, e o brasileiro, reserva.





No início da carreira atuou em três divisões do Campeonato Francês, por Lorient, Angers, Ajaccio, Stade Lavallois e Châteauroux, clube no qual se profissionalizou.