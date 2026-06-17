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Copa do Mundo

Com CR7 apagado, Portugal empata com RD Congo na estreia na Copa do Mundo

Partida marcou retorno da seleção africana ao torneio depois de 52 anos

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2026 às 16:39
João Neves
IMAGO/ Folhapress

Um dia depois de Lionel Messi comandar a vitória da Argentina sobre a Argélia com três gols, Cristiano Ronaldo teve uma estreia mais discreta na Copa do Mundo. O atacante português passou em branco no empate por 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo nesta quarta-feira (17), no Houston Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por João Neves e Yoane Wissa.


O empate marcou o retorno da República Democrática do Congo a uma Copa do Mundo após 52 anos. A seleção atingiu dois marcos históricos: o primeiro gol e o primeiro ponto na história do torneio. A única participação anterior do país havia ocorrido em 1974, quando ainda competia como Zaire. Aquela campanha ficou marcada pelo contexto político da ditadura de Mobutu Sese Seko e pela derrota por 9 a 0 para a Iugoslávia, uma das maiores da história dos Mundiais.



A expectativa sobre Cristiano Ronaldo era elevada. Caso marcasse, o português se tornaria o primeiro jogador da história a fazer um gol em seis edições diferentes de Copa do Mundo. O recorde, porém, terá de esperar ao menos mais uma rodada. Ele também teve a estreia mais apagada entre os astros do torneio. Além de Messi, outros grandes nomes também balançaram a rede. Vinicius Junior marcou um na estreia do Brasil, enquanto Erling Haaland e Kylian Mbappé fizeram dois gols cada por Noruega e França, respectivamente.



O jogo

Portugal começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após duas tentativas de cruzamento na área, Pedro Neto encontrou João Neves livre para cabecear e vencer o goleiro congolês. A seleção portuguesa manteve o controle das ações nos minutos iniciais, mas perdeu intensidade depois do gol. Com uma proposta mais física e forte marcação, a República Democrática do Congo passou a equilibrar a partida e cresceu no jogo.


O empate veio em jogada de bola parada. Após cobrança curta de escanteio, Arthur Masuaku cruzou para a pequena área e encontrou Yoane Wissa completamente livre para cabecear sem chances para Diogo Costa. Cristiano teve participação ativa na partida e demonstrou disposição para buscar o gol histórico, embora as jogadas parecessem pouco construídas para ele. A melhor oportunidade surgiu aos 22 minutos do segundo tempo. Francisco Conceição recebeu livre na área e cruzou rasteiro. Bruno Fernandes aparecia em melhor posição para finalizar, mas Cristiano tentou concluir a jogada e mandou para fora. Pouco depois, voltou a receber em condição favorável, mas novamente não conseguiu acertar o alvo.


Na próxima rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, às 14h, em Houston. No mesmo dia, a República Democrática do Congo encara a Colômbia, às 23h, em Guadalajara.

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