Com CR7 apagado, Portugal empata com RD Congo na estreia na Copa do Mundo

Portugal começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após duas tentativas de cruzamento na área, Pedro Neto encontrou João Neves livre para cabecear e vencer o goleiro congolês. A seleção portuguesa manteve o controle das ações nos minutos iniciais, mas perdeu intensidade depois do gol. Com uma proposta mais física e forte marcação, a República Democrática do Congo passou a equilibrar a partida e cresceu no jogo.





O empate veio em jogada de bola parada. Após cobrança curta de escanteio, Arthur Masuaku cruzou para a pequena área e encontrou Yoane Wissa completamente livre para cabecear sem chances para Diogo Costa. Cristiano teve participação ativa na partida e demonstrou disposição para buscar o gol histórico, embora as jogadas parecessem pouco construídas para ele. A melhor oportunidade surgiu aos 22 minutos do segundo tempo. Francisco Conceição recebeu livre na área e cruzou rasteiro. Bruno Fernandes aparecia em melhor posição para finalizar, mas Cristiano tentou concluir a jogada e mandou para fora. Pouco depois, voltou a receber em condição favorável, mas novamente não conseguiu acertar o alvo.





Na próxima rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, às 14h, em Houston. No mesmo dia, a República Democrática do Congo encara a Colômbia, às 23h, em Guadalajara.