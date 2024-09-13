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Capixaba na europa

Volante capixaba fecha com equipe de Malta e destaca busca por títulos

Ex-Porto, Emerson Souza acertou com o Floriana FC em busca de um novo momento na carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2024 às 07:00

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 07:00

Emerson Souza é o novo reforço do Floriana
Emerson Souza é o novo reforço do Floriana Crédito: Divulgação
Após passagens por Concórdia e Caxias, o volante Emerson Souza tem um novo clube para o restante da temporada. Natural de Anchieta, Emerson acertou com o Floriana FC, de Malta. A nova equipe do brasileiro é uma das principais do país, acumulando 25 títulos nacionais em sua história.
Emerson falou sobre a chegada ao novo clube. “Estou bem feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. O Floriana é uma equipe centenária, tem uma boa estrutura e com certeza nos dará uma boa condição para poder trabalhar. Espero poder corresponder dentro de campo e ajudar a equipe na busca pelos seus objetivos”.
Essa será a terceira passagem de Emerson pelo futebol europeu. Antes, o volante defendeu o Porto e o Fafe, de Portugal, o Hapoel Petah, de Israel, e mais recentemente, o Al-Naft, do Iraque. Emerson comentou sobre a oportunidade de voltar ao futebol europeu e projetou a temporada. 
“O Floriana é uma equipe muito tradicional no futebol de Malta, mas que não vence a liga há muitos anos. Então, eu chego com o pensamento de poder ajudar a recolocar a equipe na busca por títulos. Espero poder fazer o meu melhor dentro de campo e ajudar meus companheiros a conquistar vitórias e brigar pelo título”, concluiu.

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