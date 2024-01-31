Vitor Roque entra, marca o primeiro gol dele e garante vitória do Barcelona

Vitor Roque marcou o primeiro gol dele pelo Barcelona de quebra garantiu a vitória sobre o Osasuna Crédito: Reuters/Folhapress

Com uma atuação brilhante do atacante Vitor Roque, o Barcelona venceu o Osasuna por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), em casa, em partida válida pela 20ª rodada de LALIGA.

O brasileiro, apelidado de "Tigrinho", entrou de forma simplesmente avassaladora aos 17 minutos do 2º tempo e mudou a cara da partida, que parecia se encaminhar para um modorrento 0 a 0.

Praticamente em seu 1º toque na bola, o ex-Athletico-PR recebeu cruzamento perfeito do lateral João Cancelo e cabeceou bonito para o fundo das redes, aos 19 minutos.

Na comemoração, o matador foi à loucura, ganhando muitos aplausos da torcida e celebrando efusivamente seu 1º gol com o manto blaugrana.