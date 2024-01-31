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"Tigrinho" na rede

Vitor Roque entra, marca o primeiro gol dele e garante vitória do Barcelona

Na comemoração, o matador foi à loucura, ganhando muitos aplausos da torcida e celebrando efusivamente seu 1° gol com o manto blaugrana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2024 às 20:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 20:00

Futebol
Vitor Roque marcou o primeiro gol dele pelo Barcelona de quebra garantiu a vitória sobre o Osasuna Crédito: Reuters/Folhapress
Com uma atuação brilhante do atacante Vitor Roque, o Barcelona venceu o Osasuna por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), em casa, em partida válida pela 20ª rodada de LALIGA. 
O brasileiro, apelidado de "Tigrinho", entrou de forma simplesmente avassaladora aos 17 minutos do 2º tempo e mudou a cara da partida, que parecia se encaminhar para um modorrento 0 a 0.
Praticamente em seu 1º toque na bola, o ex-Athletico-PR recebeu cruzamento perfeito do lateral João Cancelo e cabeceou bonito para o fundo das redes, aos 19 minutos.
Na comemoração, o matador foi à loucura, ganhando muitos aplausos da torcida e celebrando efusivamente seu 1º gol com o manto blaugrana.
Com o tento, ele se junta a Fábio Rochemback e Ronaldo "Fenômeno" como os únicos brasileiros a marcarem em la Liga pelo Barça antes dos 21 anos de idade.

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