  Vini Jr. ironiza reclamações por gol de ombro no Almería
Tirou de letra

Vini Jr. ironiza reclamações por gol de ombro no Almería

Brasileiro publica imagem do lance nas redes sociais e relembra os tempos de Brasil: 'Fazia assim em Copacabana'
Agência Estado

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 16:13

Vinicius Júnior marcou um dos gols da virada do Real Madrid sobre o Almería Crédito: Twitter @realmadrid/Reprodução
O atacante Vinícius recorreu às redes sociais nesta segunda-feira para ironizar as reclamações sobre o gol marcado na vitória de 3 a 2 do Real Madrid sobre o Almería, pela rodada do final de semana do Campeonato Espanhol. No lance, em disputa com os zagueiros, ele foi mais rápido que a marcação e balançou a rede com um toque de ombro.
O gol, anotado aos 21 minutos do segundo tempo, foi anulado pela arbitragem. O juiz Francisco Hernández, no entanto, reviu o lance no monitor de vídeo, voltou atrás em sua decisão, e confirmou o tento da equipe de Madri.
Nas redes sociais, o jogador revelado pelo Flamengo mandou o seu recado de forma irônica. "Golaço!!! Assim fazia sempre na praia de Copacabana", escreveu o atleta em postagem.
Com a vitória, o Real Madrid segue como fiel perseguidor do líder Girona na competição. A equipe do técnico Carlo Ancelotti contabiliza 51 pontos contra 52 do rival, que goleou o Sevilla por 5 a 1, pela rodada do final de semana.
O polêmico gol faz com que o brasileiro continue fazendo história no clube. Ele agora conta com 70 bolas na rede com a camisa do Real Madrid superando o ex-lateral esquerdo Roberto Carlos. Com 243 partidas disputadas, ele é o segundo maior artilheiro brasileiro da história do clube. O primeiro da lista é o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, com 104.

Veja Também

Vinicius Júnior é o 2º brasileiro com mais gols pelo Real Madrid

Como o Flamengo montou estratégia para jogos nos EUA e no Carioca no mesmo dia

Goleiro capixaba brilha pelo Flamengo na Copa SP: 'Vamos ser campeões'

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

