Vinicius Júnior é o 2° brasileiro com mais gols pelo Real Madrid

Vinicius Júnior chegou ao seu gol de número 70 com a camisa do Real Madrid e assumiu a segunda colocação entre os brasileiros que mais balançaram as redes com a camisa do clube espanhol.
O atacante de 23 anos deixou Roberto Carlos para trás, mas ainda está longe de alcançar a marca de Ronaldo Fenômeno, que lidera a lista.
Vini chegou aos 70 após 243 jogos, em 16.745 minutos em campo. Isso dá uma média de um gol a cada 239 minutos.
Já Fenômeno, balançou as redes 104 vezes pelo time merengue, mas precisou apenas de 177 partidas para chegar a essa marca.