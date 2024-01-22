  • Vinicius Júnior é o 2° brasileiro com mais gols pelo Real Madrid
Espanha

Vinicius Júnior é o 2° brasileiro com mais gols pelo Real Madrid

O atacante de 23 anos deixou Roberto Carlos para trás. Mas ainda está longe de alcançar a marca de Ronaldo Fenômeno, que lidera a lista
Agência FolhaPress

22 jan 2024 às 12:20

Vinicius Júnior chegou ao seu gol de número 70 com a camisa do Real Madrid e assumiu a segunda colocação entre os brasileiros que mais balançaram as redes com a camisa do clube espanhol.
Vinicius Júnior já soma 70 gols com a camisa do Real Madrid
O atacante de 23 anos deixou Roberto Carlos para trás, mas ainda está longe de alcançar a marca de Ronaldo Fenômeno, que lidera a lista.
Vini chegou aos 70 após 243 jogos, em 16.745 minutos em campo. Isso dá uma média de um gol a cada 239 minutos. 
Já Fenômeno, balançou as redes 104 vezes pelo time merengue, mas precisou apenas de 177 partidas para chegar a essa marca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

