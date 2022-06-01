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Vini Jr é eleito melhor jovem e está no time ideal da Liga dos Campeões

Vinicius Junior foi contemplado com duas premiações na principal competição europeia: melhor jovem jogador e titular no ataque do time ideal do torneio

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 21:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2022 às 21:24
Vinícius Junior foi responsável pela vitória do Real Madri
Vinícius Junior foi responsável pela vitória do Real Madrid Crédito: Real Madrid/Twitter oficial/Reprodução
Autor do gol que garantiu o 14º título da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vinicius Junior foi contemplado com duas premiações na principal competição europeia: melhor jovem jogador e titular no ataque do time ideal do torneio.
A Uefa divulgou os vencedores na manhã desta terça-feira (31). De acordo com o órgão que rege o futebol europeu, os escolhidos foram votados pelo 'painel de observadores técnicos' e que não responde a estatísticas, mas sim a julgamentos subjetivos.
O melhor jogador de toda a Champions foi Karim Benzema -que também foi o artilheiro da competição com 15 gols e herói do Real Madrid na fase decisiva.
Além de Vini Jr e Benzema, mais dois jogadores do Real Madrid estão na equipe ideal: o meio-campista Luka Modric e o goleiro Thibaut Courtois.
Fabinho, meio-campista do Liverpool, é outro representante brasileiro entre os 11.

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